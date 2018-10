Intendentes de Cambiemos, con foco en territorio y discusión sobre las PASO

Más de 60 intendentes de Cambiemos volvieron a reunirse en un foro para intercambiar opiniones sobre a coyuntura y discutir aspectos centrales de la gestiones territoriales, en tiempos en donde la tormenta no cesa, y la macro les complica el día a día con los vecinos. Es por eso que también hubo tiempo para reflexionar sobre la viabilidad de eliminar las PASO de cara a las estratégicas elecciones de 2019 en donde se juega la continuidad del cambio.



Por lo bajo, son varios los jefes comunales del oficialismo que reconocen como "la gente te acerca los reclamos por la situación económica, te felicitan por la gestión pero te traen la factura de luz que no pueden pagar", contó un intendente a ámbito.com. En el encuentro realizado en el Círculo de la Fuerza Aérea Argentina en Vicente López, con Jorge Macri como anfitrión, los hombres de Cambiemos con más contacto con la realidad cotidiana departieron sobre distintos aspectos de la gestión local.



Mientras el Gobierno nacional aprieta el cinturón del déficit cero y sostiene tasas siderales para aspirar pesos con el objetivo de domar la inflación y aplacar la fiebre por el dólar, los intendentes saben que deben acompañar el "esfuerzo" desde sus bastiones. Para explicar los alcances centrales de las políticas llevadas adelante, asistieron el ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica, y su par de la provincia de Buenos Aires, Javier Tizado.







Con una lista breve pero concreta, los intendentes analizaron aspectos centrales de siete temas que hoy tienen una especial atención: Ley de Responsabilidad Fiscal, Fondo Sojero, Resolución OCEBA (la que prohíbe a los municipios agregar conceptos de tasas en las facturas de luz), Fondo Educativo, Coparticipación, Subsidio al transporte e Infraestructura escolar a municipios.



Es que con un ajuste global de $ 500 mil millones, de los cuales buena parte se quitarán de las transferencias a provincias y municipios, los gobiernos locales empiezan a sentir el paso del lápiz fino. Para colmo a sabiendas de que el próximo es un año electoral, los intendentes cavilan un panorama en donde deben seguir enamorando a los vecinos con el "proyecto" pero en un contexto de bolsillos flacos.



En el sentido más político, Macri planteó a los intendentes la necesidad de discutir hacia el interior de Cambiemos sobre el mecanismo electoral de las PASO. Con una mirada estratégica y táctica, el primo de Presidente instó a sus pares a reflexionar y no pensar que las PASO son el único camino electoral para 2019, y que se analice si no es momento de eliminar el sistema electoral creado por el kirchnerismo.







Jorge Macri es el impulsor de una iniciativa que busca desactivar la PASO. El argumento oficial es el costo que representan las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, pero el objetivo central es jugar una carta que puede resultar el As de Espadas contra el peronismo. Es que son muchos los peronistas que sueñan con una gran interna en 2019 que funcione como catalizador de conglomerado electoral que puede destronar a Mauricio Macri en la elecciones generales -la mayoría, supone en segundo vuelta-. A sabiendas de la estrategia peronista, el oficialismo amaga con quitarle la herramienta que permita al PJ sumar volumen electoral.



En Cambiemos saben que la discusión sobre la posible eliminación de las PASO es difícil, sobre todo en Diputados donde el conteo de porotos es más dificultoso. Sin embargo, no desesperan y sostienen que al menos vale la pena analizar la continuidad de las PASO, un esquema que por cierto ideó el kirchnerismo luego de la derrota electoral en las legislativas de 2009 para limitar a los adversarios pensando en lo que finalmente fue la reelección de Cristina con el 54%.



En Vicente López, uno de los que más atención se llevó fue Dante Sica quien repasó ante los intendentes la situación actual para luego hacer foco en las proyecciones del Ministerio de cara a los próximos meses. También enumeró una serie de programas productivos en los que trabajan en conjunto la Nación con los distintos municipios.



Por su parte, Tizado focalizó en la gestión en la Provincia y remarcó a los jefes comunales la necesidad de "trabajar juntos, porque aunando fuerzas y tirando del carro entre todos, vamos a llegar a los objetivos que nos trazamos: ser competitivos ante el mundo y generar más empleo".



Promotor de estos encuentros, Jorge Macri afirmó en rueda de prensa que "fue una reunión muy productiva. Los Foros de intendentes nos permiten saber qué es lo que estamos haciendo en cada rincón de la Provincia y el trabajo que aún resta por hacer. El estar trabajando en conjunto siempre es un gesto de unidad valioso".