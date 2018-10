Trump declaró la "emergencia nacional" por la caravana migrante

Donald Trump alertó a la guardia de frontera y al ejército ante la caravana de migrantes centroamericanos que se dirige hacia la frontera entre Estados Unidos y México y definió la situación como una "emergencia nacional".



"Lamentablemente, parece que la policía y el ejército mexicanos no pueden detener la caravana que se dirige a la frontera sur de los Estados Unidos. Se mezclan criminales y desconocidos del Medio Oriente. He alertado a la patrulla fronteriza y al ejército que se trata de una emergencia nacional. Hay que cambiar las leyes", expresó en Twitter.



Sadly, it looks like Mexico's Police and Military are unable to stop the Caravan heading to the Southern Border of the United States. Criminals and unknown Middle Easterners are mixed in. I have alerted Border Patrol and Military that this is a National Emergy. Must change laws!

Guatemala, Honduras and El Salvador were not able to do the job of stopping people from leaving their country and coming illegally to the U.S. We will now begin cutting off, or substantially reducing, the massive foreign aid routinely given to them.