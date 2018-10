Martino se cansó de un mito sobre su relación con Messi

El exentrenador de la Selección argentina, Gerardo Martino, se cansó del mito sobre que Lionel Messi le deba indicaciones y le decía que tenía que hacer. Además, mantuvo la incertidumbre sobre su futuro al frente del Atlanta United de Estados Unidos.



"Nunca hice lo que dijo Messi. Ese mito se creó, lo dijeron muchas personas. No lo desmiento yo, lo desmienten los hechos. Cuando se revisa quién fue al Mundial de 2014, quién regresó en 2015 y decían que no volvía. Quién volvió en 2017 y decían que no volvería. Cuando pasa eso sólo hay que sentarse y analizar", manifestó Martino en un ronda de periodistas que cubren al club estadounidense.



Por otro lado, el entrenador puso en duda su futuro al frente del Atlanta United: "Vienen dos fechas finales importantes, está la posibilidad de calificar a la Concachampions, la posibilidad de ganar un título la semana que viene, la posibilidad de pelear el campeonato. Eso es lo primero y solucionar y sentarme con la gente de Atlanta, eso es lo primordial".



Finalmente, dejó una frase que prácticamente descarta su llegada a alguna selección, sea la argentina o la mexicana: "Ya estoy grande para el Mundial. Para la Copa del Mundo quedan cada vez menos días".