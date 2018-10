¿Qué impacto tendrá en la Argentina el plan económico de Bolsonaro?

Jair Bolsonaro es el nuevo presidente electo de Brasil; y eso abre un gran interrogante para la Argentina, sobre todo en relación a la agenda automotriz, agroindustrial y del segmento de servicios.



Gustavo Pérego, director en ABECEB y especialista en Brasil, destacó en diálogo con ámbito.com, en el caso del sector agroindustrial, el nuevo presidente buscará una estrategia alineada con la Argentina, para abrirse al mundo".



Para Pérego, la relación estratégica con Argentina y el bloque Mercosur "está como condición 'sine qua non' de la política futura del Brasil" y señaló que el país "le dará mucho dinamismo para negociar con terceros mercados y para profundizar la integración".



Sin embargo, analizando otros sectores como automotriz, servicios y línea blanca, "deberá esperarse para recién el año próximo, cuando empezarán a conocerse las decisiones del nuevo gobierno del Plan ROTA 2030", dijo el analista de ABECEB.



Según Pérego, lo más importante en relación al sector automotriz es que "pueda haber una estrategia coordinada dada las diferencias de tamaño productivas y de escala de ambos países, con la posibilidad de que a 2030 generen mayor empleo tanto para Argentina como para Brasil".



Por otro lado, el analista resaltó como un dato positivo la expectativa de crecimiento de Brasil para 2019, que es de superior al 2%, lo que da cuenta de que el proceso de salida de la recesión está bastante sólido. "Eso significara una mejora para nuestro intercambio comercial", señaló.



La agenda económica de Bolsonaro tendrá cuatro ejes principales: la reforma del sistema jubilatorio; el déficit fiscal; la reforma impositiva y el nuevo rol de las empresas estatales.



"El mercado ya descontó que el nuevo presidente irá a fondo con esas reformas, pero podría ser que implemente todas estas iniciativa de manera gradual, considerando que muchas de esas reformas no están en su ADN; y que el Congreso brasileiro está muy atomizado y necesitará negociar y construcción alianzas", indicó el especialista en Brasil.



Con respecto a la Argentina, Pérego resaltó que lo más importante "es que ahora se podrá plantear una agenda activa con un presidente, como Bolsonaro, que tendrá poder de decisión, a diferencia de su antecesor".



Asimismo, el economista jefe la consultora Radar, Martín Alfie, dijo a este medio que "el triunfo de Bolsonaro genera mucha incertidumbre, porque no queda claro cuál será su política económica en general y su relación con el Mercosur en particular".



"Si bien sus asesores y él mismo manifestaron posiciones liberales y aperturistas, hay que esperar a la conformación del gabinete. En líneas generales, creo que traerá mucha incertidumbre en materia financiera -a pesar de que por ahora fue bien recibido por los mercados- y eso va a contagiar a Argentina", puntualizó.



Alfie comentó que "si efectivamente decide salir del Mercosur y firmar acuerdos de libre comercio de manera bilateral, afectaría a gran parte del entramado productivo argentino. Argentina necesita un Mercosur fuerte, integrado, y que salga a competir al mundo en conjunto. Que Brasil no sea una locomotora regional y no juegue en tándem con Argentina es una muy mala noticia para las perspectivas de desarrollo de nuestro país".



En tanto, Gustavo López, de la consultora Agritrend, comentó a ámbito.com que, independientemente de la fracción política que termine gobernando en Brasil, el punto es que este país "tiene una política que no cambia con cada gobierno. Hay continuidad".



"En este sentido, se espera que haya un crecimiento muy importante de la producción agrícola, sobre todo de soja y maíz", evaluó. Agregó que, en términos de Mercosur, "en comercio granario, Brasil es un competidor para nuestro país, y se espera que hacia mediados de la próxima década muestre un crecimiento enorme y con un liderazgo absoluto en la región".



Resumiendo: "El triunfo de Bolsonaro, por un lado, revitaliza y le da mayor importancia a la región y por el otro, es una amenaza tener un gigante de esa característica como vecino".



Mientras que Marcelo Alejandro Busquets, consultor de mercados agropecuarios, indicó que "aún no hay un pronunciamiento fuerte sobre el Mercosur por parte de Bolsonaro, más allá de alguna expresión altisonante, pero al nombrar al economista Paulo Guedes (Universidad de Chicago ) como ministro de Hacienda todo indica que será muy ortodoxo a la hora de relacionarse con los mercados".



"Se abre un eje Bolsonaro - Macri muy interesante en cuanto a sintonía de políticas económicas regionales", resaltó el analista.



Busquets enfatizó que el presidente electo promedió "no cometer el error de Macri" al considerar que "las reformas deben hacerse al principio de la gestión, de raíz y con todo el apoyo popular del que goza todo gobierno recién electo".