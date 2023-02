Adiós a Burt Bacharach, el melodista que selló una época

El compositor y cantante pop estadounidense Burt Bacharach, quien produjo numerosas canciones exitosas durante décadas, especialmente en los años 60, murió en Los Ángeles a los 94 años. Bacharach, ganador de tres premios Oscar por sus composiciones, murió el miércoles por causas naturales. Bacharach trabajó con grandes estrellas musicales como Dionne Warwick, Aretha Franklin, Dusty Springfield y Tom Jones. Entre sus grandes éxitos de la música popular figuran “Raindrops Keep Falling On My Head” (que se convirtió en la banda de sonido de la exitosa película de 1969 “Butch Cassidy”, interpretada por Paul Newman y Robert Redford), “Walk on By” y “Do You Know the Way to San Jose”, obras de vasta difusión que marcaron épocas y generaciones. Escribió casi 50 éxitos que ingresaron en el Top 100 a nivel internacional y nueve canciones que llegaron al número uno en las listas.