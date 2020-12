Valentin: "El agro es la actividad que nos va a permitir salir adelante como país"

Marcelo Valentin: Tuvimos que prepararnos para responder a las necesidades del negocio. En un primer momento fue complejo el abastecimiento de productos, porque aparecieron contratiempos a los que no estábamos acostumbrados. En ese contexto tuvimos que agilizar las plataformas on line para conectarnos con los clientes y al mismo tiempo con los bancos, para asegurar la operatoria con cheques electrónicos, órdenes de compras digitales, asegurar la interacción con otras plantas que tiene ADAMA alrededor del mundo. Tuvimos que adaptarnos y si bien hubo contratiempos, no nos generaron problemas en cuanto a llegar con productos a las fechas de siembra.