Finde largo en junio: el pueblito escondido de Buenos Aires que te enamora con su gastronomía

El lugar ideal para aprovechar estos días de descanso y hacer una escapada exprés. Conocé dónde queda.

El mágico destino del partido de Chacabuco para conectarse con la naturaleza.

La provincia de Buenos Aires cuenta con una enorme variedad de destinos ideales para quienes buscan hacer una escapada durante un fin de semana largo. Desde pequeñas localidades rurales hasta ciudades con historia, el territorio bonaerense ofrece alternativas para disfrutar de la tranquilidad, la naturaleza y las tradiciones.

Cada vez más viajeros eligen alejarse de los grandes centros urbanos para descubrir pueblos que conservan su identidad y permiten vivir experiencias diferentes. En estos rincones, la gastronomía local, los espacios verdes y el ritmo pausado de la vida cotidiana se convierten en los principales atractivos.

Uno de esos lugares es Castilla, una pequeña localidad bonaerense que logró reinventarse gracias a su propuesta gastronómica y que hoy recibe visitantes de distintos puntos del país atraídos por sus sabores, su historia y su encanto rural.

Un pueblo agreste, con calles de tierra y grandes espacios entre las viviendas.

Castilla es una localidad que pertenece al partido de Chacabuco , en el norte de la provincia de Buenos Aires. Se encuentra en una zona caracterizada por extensos campos agrícolas y paisajes típicos de la llanura pampeana.

El pueblo está ubicado a unos 35 kilómetros de la ciudad de Chacabuco, el principal centro urbano de la región, donde se pueden encontrar más servicios, comercios y opciones de alojamiento para quienes desean extender su visita.

Castilla Predominan el verde y los amplios espacios. Imagen: Canal de Youtube Pablo Sabarotz

Además, se encuentra aproximadamente a 200 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una distancia que permite llegar en pocas horas y convertirlo en una excelente alternativa para una escapada de fin de semana o durante los feriados largos.

Qué se puede hacer en Castilla

Uno de los mayores atractivos de Castilla es su reconocida propuesta gastronómica. En los últimos años, el pueblo ganó popularidad gracias a sus restaurantes y espacios dedicados a la cocina criolla, donde se destacan las carnes asadas, las pastas caseras y diversas recetas tradicionales que atraen a visitantes de toda la región.

Castilla Tomas Keating era un inmigrante irlandés dueño de la mayoría de las tierras, que donó para la creación del Ferrocarril e importantes lugares del pueblo. El hospital lleva su nombre. Imagen: Canal de Youtube Pablo Sabarotz

Recorrer sus calles tranquilas también forma parte de la experiencia. El pueblo conserva el espíritu de las antiguas localidades ferroviarias bonaerenses, con construcciones históricas, viviendas tradicionales y un ambiente sereno que invita a caminar sin apuro y disfrutar de la vida de campo.

Los visitantes también pueden conocer las plazas principales y distintos espacios públicos que funcionan como punto de encuentro para vecinos y turistas. A diferencia del resto de los pueblos similares, cuenta con 2 plazas principales, una es la Plaza General San Martín, frente a la delegación Municipal y otra es la Plaza Belgrano, frente a la Iglesia del pueblo.

Otro de los grandes atractivos es simplemente disfrutar del entorno rural. Los paisajes abiertos, los caminos rodeados de campos y la posibilidad de desconectarse del ritmo acelerado de la ciudad convierten a Castilla en un destino ideal para quienes buscan descanso y contacto con la naturaleza.

Castilla En su apogeo, llegó a tener 2000 habitantes y un importante frigorífico que daba trabajo a cientos de personas. Imagen: Canal de Youtube Pablo Sabarotz

Cómo ir hasta Castilla

Para llegar a Castilla desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en auto particular, una de las opciones más utilizadas es tomar el Acceso Oeste y continuar por la Ruta Nacional 7 en dirección a Luján, Mercedes y Chacabuco. Desde allí se debe seguir por los caminos de acceso que conducen a la localidad. El trayecto demanda alrededor de dos horas y media, dependiendo del tránsito.

Quienes prefieran viajar en transporte público pueden tomar micros de larga distancia con destino a Chacabuco desde la terminal de Retiro. Una vez en esa ciudad, es posible completar el recorrido hacia Castilla mediante servicios de transporte local, remises o taxis que conectan ambos puntos.