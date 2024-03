Productores recalculan por dólar y seca: ¿ventas o reservas de valor?

De hecho este jueves, la posición más cercana de soja volvió a caer ahora a u$s414/tn. Si a este “achicamiento”, se le suma entonces, la decisión de una parte de los productores de no “descalzarse” de mercadería hasta no tener segura la provisión de insumos para el ciclo 24/25, y/o el clima no sea el adecuado para arrancar con la siembra de granos finos de junio en adelante, entonces el achicamiento del flujo de divisas puede ser significativo, provocando un corrimiento hacia el segundo semestre. Así, mientras ya se terminó la siembra y comienza la cosecha con el girasol, según informa Agricultura, de acuerdo a la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la venta de la actual cosecha podría ser, incluso, levemente inferior a la del año pasado (cuando la seca había diezmado los volúmenes), con unos u$s32.000 millones, vs los casi u$s33.000 millones de exportaciones del año pasado, con precios muy superiores entonces.