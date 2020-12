Maíz y soja: rescate rápido de las malezas

Sin embargo, agrega: “En años como éste, secos o con lluvias desparejas o tardías, muchos de los productos usados en barbecho corto pueden no ser tan eficientes como se esperaba, porque los preemergentes requieren de humedad en el suelo para activarse y ejercer un buen control”.

Bajo este panorama, en el caso de que efectivamente haya malezas usurpando los lotes, se debe pensar en aplicaciones con la soja en estadíos tempranos, como V2 o V3.

En concreto, Díaz Panizza sugiere una mezcla de dos herbicidas que permiten un amplio espectro de control tanto de gramíneas como de especies de hoja ancha.

Por un lado, Chronatol, un producto a base de S-Metolacloro 96%, formulado como concentrado emulsionable y que tiene acción sistémica y preemergente para control de gramíneas y algunas malezas de hoja ancha.

Por el otro lado, Folicap, un herbicida a base de Fomesafen 26,25% (25% equivalente ácido), formulado como concentrado soluble, que es especialmente recomendado para control de Amaranthus sp. (yuyo colorado) en postemergencia.

De todos modos, la paleta es más amplia. “Si ya tenemos nacimientos de gramíneas, se pueden utilizar otros graminicidas postemergentes que son selectivos para soja, como Havoc, a base de Cletodim; o Emblem Maxx, a base de Haloxifop”, añade el referente de Sumitomo Chemical.

Para el ejecutivo, en estos controles no hay que demorarse, no solo por el daño que pueden generar en la presente campaña, sino por las huellas que dejan para futuras temporadas. “Malezas como Amaranthus son altamente prolíferas. Tienen una capacidad de reproducirse impresionante: cada planta puede generar 500 mil semillas que terminarán siendo futuras plantas. Si no hacemos controles efectivos, que logren eliminar el 97 por ciento o más, estaremos fallando. Una sola que quede parada, genera un gran problema”, subraya el especialista.