Bárbara Carrizo: "Con la inteligencia artificial, la potencialidad de los hackeos se amplifica"

La directora corporativa de Risk Management y DPO de Arcos Dorados se refirió a los impactos en ciberseguridad en el quinto panel de Ámbito Debate sobre Riesgos y Seguros.

La directora corporativa de Risk Management y DPO de Arcos Dorados , Bárbara Carrizo , analizó los potenciales impactos en ciberseguridad que traen las nuevas tecnologías durante su paso por el quinto panel de Ámbito Debate sobre Riesgos y Seguros , moderado por la periodista de Fandom de Seguros, Eliana Carelli , y desarrollado en Lex Tower .

Carrizo definió al riesgo cyber como “ la posibilidad que tiene una organización o una persona de sufrir una amenaza que le produzca un daño, pérdida o interrupción de sus operaciones producto de un ataque o amenaza en sus sistemas de información, redes o tecnología digital ”.

“Se puede dar mediante recibir un correo fraudulento o ‘phishing’ , que cada vez se perfecciona más la metodología de engaño; mediante un acceso indebido a los sistemas por una contraseña que quizás no es segura o no tiene un factor de doble autenticación; o mediante un ataque directo por una vulnerabilidad ”, profundizó sobre esta modalidad.

“ Con la inteligencia artificial, la potencialidad de los hackeos se amplifica, pero igual la mayor posibilidad de un ciberataque es con un error humano o un correo ”, insistió.

A la par, Carrizo admitió que “hay un gris muy importante y, si sos una empresa con un control digitalizado, tu sistema productivo es la mayor amenaza”, destacando que “puede pasar con sistemas de protección o incendios e incluso afectar personas, como en el caso de los hospitales o autos autónomos”.

Barbara Carrizo

La prevención como clave para la ciberseguridad

Al analizar qué aspectos deberían atender las pymes para fortalecer la prevención, principalmente para pymes, Carrizo brindó una serie de recomendaciones con el foco en “entender cuáles son tus riesgos, tus sistemas de facturación y qué pasa si no podés operar tres días o tenés que cerrar las llaves ante un ataque, quién tiene que tomar las decisiones y qué perjuicio hay para tus clientes”.

“El ABC de las cinco cosas a tener en cuenta desde la prevención es tener claves con factor de doble autenticación, que los empleados no compartan claves, que haya un backup de la información, que los sistemas estén actualizados y que identifiquen sus principales proveedores”, completó.