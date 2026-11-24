La Libertad Avanza busca avanzar con una agenda legislativa clave en la recta final del período de sesiones ordinarias. El Gobierno deberá reunir el quórum y los respaldos de los bloques aliados para avanzar con los proyectos.

El oficialismo convocó a una sesión especial en Diputados para tratar el Presupuesto 2027, la reforma del BCRA y el acuerdo Mercosur-EFTA.

La Libertad Avanza convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados para avanzar con el tratamiento del Presupuesto 2027 , la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).

La convocatoria se da en una semana clave para el oficialismo en el Congreso , que busca conseguir los consensos necesarios para avanzar con sus principales iniciativas antes del cierre del período de sesiones ordinarias. La negociación con los bloques dialoguistas será determinante para garantizar el quórum y evitar nuevos traspiés parlamentarios.

El proyecto de ley de Presupuesto 2027 obtuvo dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda el martes 17 de noviembre y quedó en condiciones de ser debatido en el recinto. La iniciativa contempla un crecimiento económico del 4%, una inflación del 18% para el próximo año y un dólar estimado en $1.848 para diciembre de 2027 .

La Libertad Avanza busca avanzar con una agenda legislativa clave en la recta final del período de sesiones ordinarias. El Gobierno deberá reunir el quórum y los respaldos de los bloques aliados para avanzar con los proyectos.

Sin embargo, el oficialismo todavía debe cerrar acuerdos con distintos sectores de la oposición dialoguista. La Libertad Avanza cuenta con 94 diputados propios y necesita alcanzar los 129 presentes para abrir la sesión , por lo que las negociaciones con el PRO, la UCR y los bloques provinciales serán determinantes.

Entre los principales reclamos de los aliados aparecen los fondos para las cajas previsionales provinciales, las obras de infraestructura, el financiamiento universitario y una reducción del impuesto a los combustibles. También hay pedidos vinculados con los recursos destinados a Ciencia y Tecnología y las prestaciones para personas con discapacidad.

La reforma del Banco Central y el acuerdo Mercosur-EFTA

Otro de los puntos centrales de la agenda es la modificación de la Carta Orgánica del BCRA. El proyecto establece como objetivo prioritario de la autoridad monetaria la preservación del valor de la moneda y busca limitar el financiamiento directo del Tesoro Nacional mediante adelantos transitorios y la compra de títulos públicos en el mercado primario.

La iniciativa ya fue aprobada por el Senado con modificaciones, por lo que Diputados debe resolver si acepta los cambios introducidos por la Cámara alta para convertirla en ley.

También figura el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. El entendimiento fue firmado el 16 de septiembre de 2025 en Río de Janeiro y apunta a profundizar el intercambio comercial entre ambos bloques.

El convenio contempla la reducción de aranceles y la eliminación de barreras comerciales para ampliar el acceso de bienes y servicios a los mercados de los países participantes. Su tratamiento forma parte de la agenda de apertura económica que impulsa el Gobierno nacional.

Un antecedente que complica los planes del oficialismo

La nueva convocatoria llega después de que el Gobierno sufriera un revés parlamentario el pasado 18 de noviembre, cuando no consiguió reunir el quórum necesario para abrir una sesión especial en Diputados.

En aquella oportunidad, La Libertad Avanza reunió 126 legisladores, tres menos de los 129 requeridos para iniciar el debate. La sesión incluía la reforma del BCRA, el acuerdo Mercosur-EFTA y el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como Ley Malvinas.

Con el cierre del período de sesiones ordinarias previsto para el 30 de noviembre, el oficialismo busca destrabar las negociaciones con los bloques aliados y avanzar con su agenda legislativa. El resultado de las conversaciones será clave para determinar si el Gobierno consigue reunir los votos necesarios en una de las últimas jornadas de actividad parlamentaria del año.