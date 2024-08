Axel Kicillof criticó a Javier Milei por la desregulación del precio de las garrafas

Axel Kicillof apuntó contra Javier Milei: "Gobierno cruel"

A través de su cuenta de X, Kicillof compartió la noticia sobre la desregulación del precio de las garrafas de gas y dijo: "Definición de un Gobierno cruel, al que no le importa la gente (aclaración: no es “libertad” sino beneficiar a unos pocos con los bolsillos de millones que no dan más)".