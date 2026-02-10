Martín Llaryora le abrió la puerta a la reelección y dejó una advertencia por la reforma laboral

El gobernador de Córdoba admitió que está pensando en competir en 2027 y le marcó la cancha a la oposición. Además, habló sobre el proyecto que se debatirá en el Senado.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora , admitió que "está pensando" en ir por la reelección en 2027, cuando se vencerá el mandato para el que fue electo en 2023, sucediendo al hoy diputado Juan Schiaretti . Además, el líder mediterráneo habló de la necesidad de una modernización laboral aunque aclaró que "no hay un milímetro para ir para atrás con derechos adquiridos".

"Sí, estoy pensando en ir por la reelección", contestó Llaryora ante la pregunta de un periodista respecto a las elecciones del año próximo, cuando la Argentina tendrá que elegir Presidente y la mayoría de las provincias renovarán sus poderes ejecutivos, incluyendo el distrito cordobés.

Aunque evitó profundizar al respecto, el dirigente le abrió la puerta a competir en 2027 con el objetivo de buscar un nuevo mandato. El exintendente de Córdoba capital había llegado al poder en 2023, cuando consiguió el 45% de los votos, extendiendo la hegemonía del peronismo, que comanda los destinos locales ininterrumpidamente desde 1999.

Por otra parte, el gobernador se refirió al debate por la reforma laboral. "Han cambiado un montón de cosas, la modernización es la adaptación a los conceptos nuevos que hay. Pensemos en el streaming, por ejemplo, que no existía. No solo por el presente, sino que se podrían pensar en una legislación al futuro", remarcó en una entrevista con La Voz.

No obstante, aclaró que " no hay un milímetro para ir para atrás con derechos adquiridos con la caída del empleo y la situación que hay ". Dijo, en cambio, que sí hay espacio para "resolver situaciones injustas".

"Hay que separar a las pymes. Hay que generar un marco legislativos para que las pymes, frente a un despido, no tengan que cerrar. En todos lados del mundo existen distintas legislaciones de acuerdo a la relación laboral que se genera", detalló.

Pullaro y Llaryora Vecinos: Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, integrantes del frente Provincias Unidas.

Consideró, a la par, que esos juicios "a veces impiden que se pueda generar más mano de obra". De todos modos, aclaró que solo puede opinar sobre conceptos generales, ya que son los legisladores los que están trabajando en la letra chica del proyecto enviado por le Gobierno nacional.

En esa línea, el mandatario aseguró que quedó en reunirse con Diego Santilli en Buenos Aires, aunque el encuentro no se concretó ya que todavía viajó a CABA. Puso el acento, también, en los seis meses consecutivos de la caída de la recaudación en el país.

"Nosotros tenemos la fortaleza de que podemos hacer una baja impositiva gracias a las políticas que implementamos", sostuvo.

Por otra parte, Llaryora marcó contrastes con la administración de Javier Milei y anticipó que presentarán un fondo de $4.500 millones para fondear los proyectos de las instituciones que trabajan con la discapacidad. "Para que se queden tranquilos y sepan que en Córdoba no dejamos a nuestros discapacitados abandonados", mencionó.