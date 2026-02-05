Docentes rechazaron la propuesta salarial del gobierno bonaerense

En negociaciones paritarias, el Frente de Unidad Docente Bonaerense había sido convocado este jueves por la gestión del gobernador Axel Kicillof. Tras la falta de acuerdo, desde el gremio exigen fijar una nueva fecha de encuentro para continuar con las negociaciones.

Archivo. A menos de un mes de inicio de las clases, no hubo acuerdo paritario cn los docentes de la Provincia.

Docentes nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense mantuvieron una reunión con el gobierno de la Provincia en el marco de las negociaciones paritarias. Tras el encuentro, desde la organización gremial rechazaron la oferta de la gestión de Axel Kicillof y exigieron la "inmediata convocatoria a una nueva reunión que permita avanzar hacia un aumento salarial genuino".

La reunión se realizó en modalidad virtual y contó con la participación de los Ministerios de Trabajo, de Empleo Público y de Hacienda, junto con autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación, agrupados en la Comisión Paritaria Docente.

El encuentro se llevó adelante en cumplimiento de lo acordado en la última reunión paritaria del mes de enero . Desde la representación de los docentes aseguraron que las organizaciones sindicales que conforman el FUDB "plantearon con claridad las demandas del sector frente a la difícil coyuntura actual, marcada por las políticas del gobierno nacional que deterioran el poder adquisitivo de los salarios de las y los docentes".

Según trascendió, el gobierno bonaerense ofreció un incremento salarial del 2% respecto a los sueldos de enero - tanto a docentes como estatales - que se cobraron con aumento tras el último acuerdo alcanzado días atrás para dar por cerrada la negociación de 2025.

En la Provincia de Buenos Aires, las clases comenzarán el lunes 2 de marzo de 2026.

Sin embargo - y a pesar del diálogo - desde FUDB afirmaron que la "propuesta presentada por el Gobierno Provincial resultó insuficiente y, en consecuencia, fue rechazada", lo que generó que las negociaciones pasen a un cuarto intermedio.

Paritaria docentes bonaerenses: cuál fue el último acuerdo paritario y de cuánto fue el sueldo en 2026

El último acuerdo salarial al que se había llegado incluyó un incremento del 1% correspondiente a diciembre, un retroactivo asociado al medio aguinaldo del semestre anterior —equivalente a un 0,5% adicional— y una suba del 2% para enero de 2026, calculada sobre el salario percibido en octubre del año pasado.

Durante el año pasado, los docentes bonaerenses recibieron su primer ajuste entre febrero y marzo, con un alza acumulada del 9%. Más adelante, se otorgó un segundo aumento del 10%, aplicado en dos tramos para los meses de mayo y julio. El último incremento se concretó entre agosto y octubre, con una mejora del 5% también en dos cuotas, que llevó el salario de bolsillo a $713.217,15.

Tras ese acuerdo —y sin nuevas actualizaciones en noviembre— el salario docente de enero de 2026 para un maestro de grado sin antigüedad y con una jornada laboral de cuatro horas asciende a $745.311,92.