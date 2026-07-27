Gustavo Sáenz y Carlos Sadir cruzaron al Gobierno por una medida que expone a la producción bananera a "desastres sanitarios"

Los gobernadores de Salta y Jujuy rechazaron la Resolución 114/2026, que derogó 32 años de protección fitosanitaria. El sector, que ya atraviesa una crisis terminal con una reducción del 80% de su superficie en cuatro décadas, teme el ingreso de plagas letales.

La producción bananera argentina se circunscribe a Salta, Jujuy, Formosa y Misiones, y representa apenas entre el 10% y el 15% del consumo nacional.

La decisión de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación de derogar mediante la Resolución 114/2026 ocho normativas fitosanitarias -entre ellas, la resolución 99 vigente desde 1994- encendió la alarma en el norte argentino . Los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Carlos Sadir (Jujuy) reaccionaron ante la opinión pública y cuestionaron la medida que, según advirtieron, pone en riesgo de extinción a una producción regional que ya agoniza.

"Algún funcionario nacional, de un plumazo, deroga un decreto que hace más de 30 años protege a las provincias bananeras. No es que no queramos competir, esos hongos ponen en riesgo las tierras y se vuelven improductivas por años", afirmó Sáenz en declaraciones radiales este fin de semana, en coincidencia con la inauguración de la Exposición Rural de Palermo a la que el mandatario salteño decidió no asistir.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, expresó su preocupación y brindó su respaldo al reclamo de los productores bananeros de la provincia y de la región del NOA. "Me preocupa la situación de los productores bananeros de Jujuy y del NOA tras la eliminación de normas que protegían sanitariamente a nuestras zonas productivas. No se trata de proteger mercados, sino de cuidar una actividad que genera trabajo, desarrollo y también arraigo", afirmó.

Y advirtió que la medida pone en riesgo una actividad que es estratégica para el desarrollo de las economías regionales y que la falta de controles adecuados puede exponer a las plantaciones a enfermedades devastadoras, poniendo en riesgo décadas de trabajo e inversión. Por ello, acompañó el pedido que hacen los productores de que el Gobierno revise la Resolución 114/2026.

La resolución, publicada el pasado lunes 21 de julio y firmada por el secretario de Agricultura Sergio Iraeta, derogó ocho resoluciones dictadas entre 1992 y 2013, catalogándolas como "obsoletas" e "innecesarias" en el marco de la Ley de Bases 27.742 de desregulación. Entre las normas suprimidas quedó incluida la resolución 99 de sanidad vegetal, vigente desde febrero de 1994, que restringía el ingreso al mercado del NOA de bananas provenientes de países o áreas afectadas por plagas cuarentenarias como la Mycosphaerella fijiensis (Sigatoka negra). También cayó la resolución 823 de 2006, que extendía esa protección a Formosa y Misiones.

Me preocupa la situación de los productores bananeros de Jujuy y del NOA tras la eliminación de normas que protegían sanitariamente a nuestras zonas productivas. No se trata de proteger mercados, sino de cuidar una actividad que genera trabajo, desarrollo y arraigo. pic.twitter.com/wOciOjpF0Q

Un sector en crisis

La producción bananera argentina se circunscribe a Salta, Jujuy, Formosa y Misiones, y representa apenas entre el 10% y el 15% del consumo nacional. Con 12 kilos anuales per cápita, la banana es la fruta más consumida en el país; entre el 85% y el 90% de la demanda se abastece con importaciones, esencialmente de Ecuador, el principal origen de la fruta extranjera.

En ese escenario, Salta concentra entre el 65% y el 70% del volumen nacional, con 2.784 hectáreas en producción en los departamentos de Orán y San Martín, gestionadas por unos 60 productores. Jujuy aporta una fracción menor pero estratégica en el departamento de Ledesma. Formosa llegó a tener 4.800 hectáreas y casi 800 productores, aunque la superficie se redujo de manera sensible en los últimos años. Misiones, con apenas 30 hectáreas, es la menor productora del cinturón bananero nacional.

El presidente de la Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas de Salta, José Luis Checa, en declaraciones a un medio de esa provincia, graficó la dimensión del derrumbe: "Nosotros en los '80 teníamos 20.000 hectáreas en todo el país y hoy estamos en 3.800". La reducción del 80% en cuatro décadas se explica por la competencia desleal de importaciones con aranceles bajos, heladas recurrentes que afectaron al total de la superficie salteña y el endeudamiento crónico de productores que pagaban créditos para afrontar daños climáticos de años anteriores.

Salta es una de las provincias afectadas por la desregulación de la producción de bananas.

La amenaza

La preocupación de los productores no radica en la competencia comercial o de precios, se asevera, sino en la seguridad fitosanitaria de los suelos. El foco de la alarma es el Fusarium oxysporum f. sp. cubense Raza 4 Tropical (R4T), conocido como Mal de Panamá, un hongo letal que penetra por la raíz, obstruye el sistema vascular de la planta y la mata. El patógeno, que no afecta a humanos, es devastador para los cultivos y ya se reportó en Colombia (2019), Perú (2021) y en Ecuador (2025), principal origen de la banana importada al país.

"Cuando esa enfermedad te entra a la producción, se termina la plantación. Donde entró esa plantación no sirve más y no se puede plantar banana por 30 o 40 años", advirtió Checa. El secretario de Desarrollo Agropecuario de Salta, Diego Dorigato, ratificó la gravedad: "Si ingresa un hongo como el R4T, hay que destruir la plantación y esperar 30 años por su permanencia. Ahí se termina una economía regional completa".

La región productiva del norte argentino se mantiene, hasta hoy, libre de enfermedades cuarentenarias graves como la Sigatoka negra y el Mal de Panamá. Esa condición sanitaria privilegiada le permite sostener estándares fitosanitarios elevados y reducir la necesidad de aplicaciones intensivas de agroquímicos, lo que incide de manera directa en costos y en la calidad final del producto.

El reclamo

Sáenz y Sadir coincidieron en que la medida fue tomada sin consulta previa a las provincias afectadas y con un desconocimiento flagrante de las realidades productivas del interior. "Estamos defendiendo las tierras y decirle a aquellos que están en Buenos Aires que, de una vez por todas, consulten. Me parece una falta de respeto y un desconocimiento total de lo que es Argentina y la región", remarcó Sáenz.

Desde el Gobierno nacional señalaron que la medida forma parte de un proceso de actualización normativa destinado a eliminar regulaciones consideradas obsoletas o reemplazadas por procedimientos administrativos más modernos, aunque aclararon que la derogación no implica que las bananas puedan ingresar sin controles sanitarios.

Sadir enfatizó que la preocupación no es meramente comercial sino de supervivencia productiva. "No se trata de proteger mercados, sino de cuidar una actividad que genera trabajo, desarrollo y también arraigo", reiteró el gobernador jujeño, al tiempo que informó que su gestión acompaña el pedido de los productores para que el Gobierno revise la resolución y resguarde la sanidad de las zonas productivas.

La otra cara

Más allá del NOA, la resolución también derogó la protección fitosanitaria para el NEA. En Formosa, la producción bananera fue siempre relevante y llegó a cubrir el 80% de la oferta nacional y concentraba casi 800 productores en una superficie que superaba las 4.000 hectáreas en los departamentos de Pilcomayo y Pilagás. Sin embargo, la falta de competitividad frente a la fruta importada y los problemas de infraestructura -caminos, acceso al agua y ausencia de tecnología- redujeron la actividad.

En Misiones, la producción es marginal -apenas 30 hectáreas, según datos oficiales— pero igualmente vulnerable ante la eventual entrada de patógenos que no existen en el territorio argentino. La resolución 823/2006, ahora derogada, era precisamente el instrumento que amparaba a estas provincias del NEA frente a la exposición fitosanitaria.

Frente al escenario, el gobierno de Salta ya entabló gestiones ante la Secretaría de Agricultura de la Nación y el SENASA para exigir esquemas de control rigurosos, barreras de inspección y certificaciones de origen. El Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable provincial trabaja en un informe sobre los graves impactos productivos, económicos y sociales que podría acarrear la medida. Los productores, por su parte, solicitaron reuniones con autoridades del SENASA y adelantaron que no descartan acciones judiciales si no se revierte la resolución.