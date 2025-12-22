Murió el creador de Call of Duty en un accidente automovilístico en California

Vince Zampella falleció a los 55 años tras chocar con su Ferrari en una ruta de montaña al norte de Los Ángeles. Fue una de las figuras más influyentes de la historia de los videojuegos.

El desarrollador de videojuegos Vince Zampella , uno de los creadores de Call of Duty y referente central de la industria gamer, murió este domingo a los 55 años en un accidente de tránsito ocurrido en California . El hecho generó una fuerte conmoción en el sector, donde fue reconocido como un creador clave y un líder influyente.

El accidente ocurrió alrededor de las 12.45 , mientras Vince Zampella viajaba junto a un acompañante por la autopista Ángeles Crest , en las montañas de San Gabriel , al norte de Los Ángeles . Según informaron medios locales, el vehículo en el que se desplazaban, un Ferrari , se desvió del camino y chocó contra una barrera de concreto .

Tras el impacto, el desarrollador quedó atrapado en el interior del automóvil , que fue consumido por las llamas . En tanto, la persona que viajaba con él fue eyectada del vehículo y trasladada a un hospital cercano, donde también murió horas más tarde.

Las autoridades locales detallaron que el auto conducido por Zampella era un Ferrari 296 GTS modelo 2026 , capaz de desarrollar más de 800 caballos de fuerza . Sin embargo, hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el siniestro.

Zampella fue, junto a Jason West y Grant Collier , uno de los fundadores de Infinity Ward , el estudio responsable de la creación de la franquicia Call of Duty , una de las más influyentes y exitosas de la historia de los videojuegos. En 2010 , tras la adquisición de la desarrolladora por parte de Activision , Zampella y West fueron despedidos y posteriormente fundaron Respawn Entertainment .

El Call of Duty es uno de los videojuegos más vendidos de la historia.

Desde ese nuevo estudio impulsó títulos clave como Titanfall, Apex Legends y la saga Star Wars Jedi. Además, desde 2021, Zampella estaba a cargo de la franquicia Battlefield, cuya sexta entrega, lanzada en 2025, fue un éxito sin precedentes, con 7 millones de copias vendidas en apenas tres días.

La noticia de su muerte generó numerosas reacciones en la industria. Geoff Keighley, productor ejecutivo y anfitrión de The Game Awards, expresó su pesar en la red social X: "No puedo creer que esté escribiendo esto. Vince Zampella, un titán de la industria de los videojuegos, cocreador de Call of Duty y cofundador de Respawn Entertainment, además de un querido amigo, murió en un accidente automovilístico ayer en Los Ángeles".

Keighley definió a Zampella como "una persona extraordinaria". "Un jugador de corazón, pero también un ejecutivo visionario con una rara habilidad para reconocer el talento y dar a la gente la libertad y la confianza para crear algo verdaderamente grandioso", sostuvo. También remarcó que fue alguien a quien "le importaba profundamente hacer lo correcto". "Incluso trabajando en grandes organizaciones, siempre se esforzó por priorizar a los jugadores, para priorizar la experiencia, el oficio y a quienes jugaban", agregó.

"Aunque creó algunos de los juegos más influyentes de nuestra época, siempre sentí que aún le quedaba el mejor por delante. Es desgarrador que nunca podamos jugarlo", lamentó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/geoffkeighley/status/2003192911765340568&partner=&hide_thread=false I cannot believe I am writing this.



Vince Zampella, a titan of the video game industry, the co-creator of Call of Duty and co-founder of Respawn Entertainment, not to mention a dear friend, died in a car crash yesterday in Los Angeles. pic.twitter.com/jW3bT88gsE — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 22, 2025

De acuerdo con datos citados por Variety, Call of Duty es una de las sagas de videojuegos más exitosas de todos los tiempos y se convirtió en la tercera franquicia más vendida del mundo, solo detrás de Mario y Tetris, con más de 500 millones de copias vendidas y alrededor de 100 millones de jugadores mensuales.