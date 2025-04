Chubut es la primera provincia que adhiere a la Transparencia Fiscal al Consumidor

Desde enero Lógica le envió dos sucesivas cartas a los 24 gobernadores y a una decena de funcionarios de cada provincia con dos preguntas. Sólo CABA, Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Mendoza y Misiones contestaron, declarando que sí se adherirán y que no aplicarán sanciones a los que, mientras tanto, visibilicen voluntariamente los tributos locales. Además de Chubut, Entre Ríos se activó y apunta a ser la próxima en adherirse. En otras 6 provincias se presentaron 9 proyectos de adhesión, pero por la oposición de cada provincia. Lógica inició una campaña de difusión en la cual destacarán las provincias que se adhieran como, en especial, las que no lo hagan, la cual correrá en simultáneo con la campaña legislativa de este año.

Afirma Olivero que “es muy plausible que Chubut decida transparentar sus tributos locales, en el marco de una resistencia general de las provincias que es inadmisible. Esta no es como la invitación del RIGI, donde las provincias ponen en juego su recaudación, por lo que podrían rechazarla. Sino que es sólo información. Desde Lógica sostenemos que las provincias están obligadas a adherirse por dos mandatos del artículo 42 de la Constitución. Es una invitación-exhortación. Tuvieron más de 9 meses e incluso pueden adherir en un día, vía decreto provincial, porque no modifican tributos. No hay razones para no decirle la verdad fiscal al ciudadano. Debemos exigir estas adhesiones desde todos los sectores de la sociedad civil, en este año electoral.”

Finaliza Olivero que “estamos frente a una oportunidad histórica para provocar un cambio en la conciencia fiscal de nuestra sociedad, aprovechando el ‘momentum’ de cambio cultural generado por las actuales autoridades. El desafío es trabajar como sociedad para que las próximas reformas fiscales sean profundas y duraderas para que, más allá del signo político gobernante, nunca más lo fiscal sea un coto de los políticos y pase a convertirse en una causa principalmente ciudadana, tal como sucedió con la concientización que resultó en los más de 40 años de consolidación de la democracia.”