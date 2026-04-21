El Gobierno elevó a $15 millones la recompensa para encontrar a Iván Torres Millacura

El Ministerio de Seguridad busca reactivar la investigación por la desaparición ocurrida en 2003 en Chubut y garantizó confidencialidad para quienes aporten datos.

El Ministerio de Seguridad busca reactivar la investigación por la desaparición ocurrida en 2003 en Chubut y garantizó confidencialidad para quienes aporten datos.

El Ministerio de Seguridad Nacional resolvió aumentar a $15 millones la recompensa para quienes aporten información que permita dar con el paradero de Iván Eladio Torres Millacura , desaparecido en 2003 en Comodoro Rivadavia, Chubut.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 340/2026 , publicada en el Boletín Oficial, y apunta a estimular la colaboración ciudadana en una causa que lleva más de dos décadas sin avances concretos .

El incremento del monto respondió a un pedido del juzgado que interviene en el expediente, que en diciembre de 2025 solicitó actualizar la recompensa ante la falta de datos relevantes para avanzar en la investigación .

El caso sigue bajo análisis de la Justicia en el marco de un habeas corpus que tramita en el Juzgado Federal de Radicación Aislada de Comodoro Rivadavia , con intervención de la Secretaría Penal.

La desaparición de Torres Millacura, de nacionalidad chilena, mantiene abierta una causa judicial con múltiples actuaciones a lo largo de los años.

Según lo establecido por la normativa, podrán acceder a la recompensa aquellas personas que, sin haber participado en el hecho, brinden información útil y verificable que permita localizar al joven. El pago se realizará bajo estrictas condiciones de reserva para proteger la identidad del informante.

Dónde pueden aportarse los datos de la búsqueda

Desde la cartera de Seguridad indicaron que los datos pueden aportarse a través de la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, que depende de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos. Las autoridades aseguraron que la confidencialidad está garantizada.

Torres Millacura fue visto por última vez durante la madrugada del 3 de octubre de 2003, cuando un patrullero lo interceptó en Comodoro Rivadavia. En la causa ya hay dos policías condenados por su vinculación con el hecho.

A más de 20 años de la desaparición, el caso continúa sin resolverse. En ese contexto, el Ministerio de Seguridad Nacional reiteró el pedido de colaboración a la sociedad y ratificó la vigencia del programa de recompensas como herramienta para impulsar el avance de la investigación.