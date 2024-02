Ignacio Torres consigue poderes para batalla con Nación: "Quisieron disciplinar a una provincia chica y nos unieron a todos"

Al tomar la palabra, Torres repudió los agravios recibidos por Nación en medio del conflicto y remarcó: "A mí no me van a sacar de eje. Sé que estamos peleando por lo que corresponde. No estamos mendigando nada al gobierno central".

Ignacio Torres: "El objetivo es disciplinar a todas las provincias"

El gobernador se preguntó los motivos del agravio de parte de Nación para con la provincia de Chubut y dijo que la respuesta se la dieron desde el propio gobierno nacional: "Me lo explicaron desde adentro del propio gobierno: el objetivo no era fiscal, porque el costo fiscal es cero. El objetivo real, cuando descubren la herramienta para hacer un juego de pinzas entre el BCRA y Economía, es disciplinar a todas las provincias".

A continuación, señaló que no se trata de un tema partidario. "No. No quieren matar a una provincia del PRO. Ellos quisieron matar a una provincia chica", continuó y agregó que dentro del Poder Ejecutivo nacional "uno de los comentarios fue que “Chubut es un barrio porteño, son 500 mil habitantes”. Es cierto, pero le agradezco al gobierno que después de este embate nos juntó a todos. Y aunque seamos una provincia chica, nos vamos a defender hasta las últimas consecuencias".

El gobernador chubutense dijo querer "dialogar" pero remarcó que "nunca me voy a dejar poner el pie encima". "No nos callemos, no nos dejemos faltar más el respeto. Cuánto odio puede haber en una persona para que, con sorna, tuitea riéndose de un chico con Síndrome de Down", agregó sobre un "me gusta" del presidente Milei a una imagen trucada del gobernador.

"Llegamos a este nivel porque hay un presidente que nos trata con desprecio diciendo que 'las provincias son de cabotaje', mientras él 'juega en la Premier League'. Chubut será de cabotaje, una provincia chica, pero es una provincia que se sabe defender y se va a seguir defendiendo independientemente de los embates que sigamos recibiendo, de las denuncias que sigamos recibiendo, porque con miedo no vamos a poder salir adelante. No nos tenemos que callar", afirmó Torres.

El gobernador reconoció que la provincia tiene "un problema financiero que resolver", pero destacó el desarrollo y la producción de la provincia, y su aporte a la Nación.

Legislatura de Chubut debate proyecto de apoyo a Ignacio Torres

Mientras tanto, los legisladores debaten el proyecto de ley elaborado por los diputados Juan Pais, Daniel Hollmann y María Aguilera, que encomienda al Poder Ejecutivo local "la ejecución de todas las acciones administrativas, judiciales y medios alternativos de resolución de conflictos que conduzcan a hacer cesar la ilegalidad y el atropello del Gobierno nacional, al retener fondos que por derecho le corresponden al Estado provincial".

El texto habilita al gobernador a "la realización de las acciones de igual tenor tendientes a la recuperación de los recursos correspondientes al mes de febrero de 2024 del régimen de coparticipación federal de impuestos, a los del artículo 9 de la Ley 26206 (Ley de Educación Nacional) por los meses de diciembre de 2023, enero y febrero de 2024; y los recursos correspondientes al Fondo de Compensación del Transporte Público".

El proyecto de ley recibió el apoyo de legisladores del oficialismo y de los bloques Despierta Chubut, Arriba Chubut, Familia chubutense y el Partido independiente de Chubut.

“Quiero decir que yo no voté a Ignacio Torres ni ninguno de los diputados de nuestro bloque, pero es mi gobernador y el gobernador de todos los chubutenses. Cuando el gobernador recibe un agravio, nos están agraviando a todos y debemos estar todos unidos en pos de la defensa de los intereses de todos los chubutense”, dijo Juan Pais, del bloque Arriba Chubut, al abrir el debate.

A su turno, Hollmann consideró que se trata de un “día histórico” para la Legislatura provincial a raíz de la respuesta que la cámara a los “ataques que está llevando el gobierno nacional, no solo a todos los chubutenses sino también a nuestro gobernador”.

Torres saludó el apoyo de los diputados libertarios que apoyaron el proyecto

Los diputados provinciales del Partido por la Libertad Independiente Chubutense (PLICh), espacio político que a nivel nacional integra el partido de La Libertad Avanza (LLA), rubricaron su firma en el proyecto de ley.

Andrea Toro, César Casal y Antonio Rubia promovieron la sanción de un proyecto que en su artículo 2 encomienda al titular del ejecutivo chubutense la realización de todas las acciones que sean necesarias para “la recuperación de los recursos correspondientes. A ellos, el gobernador Torres le agradeció "por haber puesto a la provincia por sobre cualquier partidismo".

"Ese es el coraje que necesitamos de nuestros dirigentes. Después estarán las elecciones y se competirá, pero mientras tanto dediquémonos a lo importante", dijo y agregó: "Creanme que nadie más que yo quiere que esto se resuelva, pero nos pusieron en un lugar en el que tenemos dos opciones: o nos someten y les damos la razón que no tienen, o nos plantamos".

A la sesión extraordinaria fueron invitados los legisladores nacionales por Chubut, intendentes y dirigentes políticos de distintos partidos para que "se sienta el apoyo a la postura" detalló el vicegobernador Gustavo Menna, quien en la previa adelantó que "la intención es que se trate un proyecto de apoyo a las medidas judiciales que se impulsaron frente al avasallamiento del gobierno nacional".

El gobernador recibió el apoyo de partidos políticos, cámaras empresarias locales, intendentes, concejales y sindicatos.

CamScanner 26-02-2024 15.15.pdf El proyecto de ley de la Legislatura provincial de Chubut de apoyo a las medidas de la gobernación en reclamo de los fondos retenidos.

En el marco de búsqueda de apoyo, Torres se embarcó en una nave de la flota amarilla de Puerto Rawson esta mañana para encabezar un acto simbólico que organizó la flota pesquera que hizo una caravana náutica de poco más de una hora para expresar el acompañamiento a la postura del gobierno provincial con la consigna "la Patagonia no se rinde".

Días atrás, el gobernador habló sobre el conflicto y si bien confió en que la situación "se va a resolver", reiteró que si "el Gobierno nacional insiste", la decisión de interrumpir el suministro de petróleo y gas que genera la provincia "está tomada".

La deuda de Chubut: el eje del conflicto

Torres insistió en que el Gobierno "no quiere cobrar y no habilita" una propuesta de canje de deuda presentada en su momento por Chubut para saldar un crédito de 13.000 millones de pesos otorgado por medio del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial (FFDP).

Frente a esa mora, el Gobierno nacional decidió retener una cifra similar que le corresponde a la provincia patagónica en concepto de coparticipación. Para Torres esa maniobra es ilegal y ya lo denunció en la Justicia. La causa recayó en el juzgado N° 1 de Rawson.

"El Gobierno como acreedor no quiere cobrar y no habilita el canje de deuda porque quiere asfixiarnos reteniéndonos la coparticipación. Hace un juego de pinza entre el Banco Central y Economía para extorsionar a a la provincia, para pisarla", consideró Torres.

Y agregó: "Ellos (por el Ejecutivo nacional) nos llevaron a una situación límite. A mí me eligieron para defender los intereses de la provincia y no para especular o para ceder ante amenazas o cualquier violencia que quiera ejercer el gobierno nacional. Por eso nos vamos a defender hasta las últimas consecuencias".