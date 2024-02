Juan José Aranguren apuntó contra Ignacio Torres: "Cortar el petróleo es ilegal"

El exfuncionario se refirió a la amenaza del gobernador de Chubut Ignacio Torres de cortar el envío de petróleo y gas al país si el Gobierno nacional no le envía fondos coparticipables.

El ex funcionario de Jorge Macri habló de los caminos que tiene Chubut para resolver el conflicto.

En este escenario, Aranguren explicó que “hay que separar la forma pendenciera de los dos gobernantes con el aspecto legal. Cuando el gobernador dice que van a cortar el abastecimiento de petróleo, me llama la atención porque desde que el recurso está concesionado le pertenece a un privado”.

Los caminos que tiene Chubut, según Aranguren

Además, dijo que “habría que conocer los términos por los que el gobernador anterior negoció con el gobierno nacional las deudas con Nación. Es lamentable que esto ocurra, pero si esto llegara a ir a la Justicia la provincia de Chubut tiene las de perder. Cortar el petróleo es ilegal”.

“Hay que bajar las revoluciones y no ser uno más patotero que el otro”, lanzó, sobre la postura del presidente y el gobernador de Chubut, y advirtió que "todos son picantes, pero hay que cumplir los compromisos y actuar conforme a derecho".

También enunció que no puede “ponerse en una actitud arrogante” al amenazar con cortar el suministro, ya que si quiere honrar su deuda, Torres debe pagarla o negociar con el acreedor, si bien el gobernador afirmó que tenía voluntad de pago. “Desde el punto de vista legal, la provincia había puesto en garantía su coparticipación y por lo tanto la administración está haciendo de ese derecho. En todo caso, si alguien o no tiene razón, lo dirimirá a la Justicia, pero la actitud de decir, ‘me cortaron los fondos, por lo tanto ya no entrego el petróleo’, es un tanto extemporáneo”, indicó.