Un adolescente fue internado por quemaduras graves en el 60% de su cuerpo tras la explosión de su celular

El joven había enchufado el dispositivo para cargarlo. Según relató su madre, "quedó atrapado en una hilera de fuego".

Un adolescente sufrió graves heridas tras la explosión de su celular.

Un adolescente de 16 años permanecía internado en la ciudad de Córdoba luego de sufrir quemaduras en el 60% de su cuerpo tras la explosión de su teléfono celular , que derivó en un incendio de rápida propagación . El episodio ocurrió mientras el joven cargaba el dispositivo en el patio de su vivienda, ubicada en el barrio Juniors .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El hecho sucedió el 2 de enero , cuando el adolescente, identificado como Benjamín , realizaba tareas de limpieza en el patio de su casa. De acuerdo con el testimonio de su madre, el joven conectó el celular al cargador y lo apoyó sobre una mesa de trabajo.

Por causas que aún se investigan, el equipo explotó y una chispa alcanzó un bidón de thinner que se encontraba en el lugar, lo que provocó un foco ígneo inmediato.

“El celular se explotó y prendió el bidón de thinner. Él quedó atrapado entre las paredes y una hilera de fuego ”, relató Eugenia , madre del adolescente, en diálogo con el medio local.

Luego explicó cómo su hijo logró escapar de las llamas: “ Tomó la decisión de no respirar y taparse la cara para poder pasar”.

Tras el incidente, el joven fue trasladado de urgencia al Instituto del Quemado de Córdoba. En una primera evaluación médica, los profesionales diagnosticaron quemaduras en el 40% del cuerpo, pero luego de la intervención quirúrgica se determinó que las lesiones alcanzaban el 60%.

“El primer ingreso a quirófano fue para hacerle una escarectomía y retirar piel muerta para evitar infecciones. Ahí se dieron cuenta de la magnitud total de las quemaduras”, explicó Eugenia.

Estado de salud y evolución del joven

Posteriormente, Benjamín fue derivado al Hospital de Córdoba, donde continuaba internado. Su madre brindó un parte alentador sobre su estado general: “Sus vías respiratorias funcionan bien, también el riñón y el corazón”.

Aunque los médicos informaron que se encontraba fuera de peligro, estimaron que el alta podría concretarse recién dentro de cuatro meses.

“Él está muy consciente de lo que le pasó y de la magnitud. Me pide que, con quien hable, les diga que tomen conciencia de lo que le pasó”, expresó la mujer.

También detalló que el equipo involucrado era un celular gamer que el adolescente había adquirido hacía siete meses, un tipo de dispositivo que suele contar con baterías de carga rápida y funciones de alto rendimiento.

Recomendaciones para evitar accidentes con celulares

Especialistas advierten que muchos accidentes pueden prevenirse con cuidados básicos durante el uso y la carga de teléfonos móviles. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Utilizar siempre cargadores oficiales y en buen estado.

No cargar celulares con baterías hinchadas , ya que la acumulación de gases puede provocar explosiones.

Desconectar el equipo si se sobrecalienta durante la carga.

Evitar usar el teléfono mientras está enchufado , para no elevar la temperatura interna.

Realizar la recarga en ambientes ventilados, lejos de líquidos inflamables.

Además de reducir riesgos, estos cuidados ayudan a prolongar la vida útil de las baterías, que funcionan mejor cuando se mantienen entre el 20% y el 80% de carga y se evitan condiciones de humedad y calor excesivo.