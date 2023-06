Deudas de provincias: Justicia autorizó a Córdoba a comprar dólares a valor oficial

El mandatario remarcó además que “la disposición imprevista del BCRA fue una medida ilegal, antifederal y discriminatoria contra las provincias, y “más aún cuando aquellos compromisos asumidos en moneda extranjera han sido autorizados oportunamente por el propio Estado nacional”.

“Este tipo de resoluciones generan un notable perjuicio a la seguridad jurídica, nos quita previsibilidad y nos aleja cada vez más de ser un país normal que avanza con certezas”, enfatizó el mandatario, en medio de las fuertes tensiones en Juntos por el Cambio que lo tienen como protagonista por la posibilidad de generar un “frente de frentes” que incluya al líder de Hacemos Unidos por Córdoba.

De esta forma, el Ejecutivo cordobés -y la cartera de Finanzas que comanda Osvaldo Giordano- cosechó un guiño judicial tras el duro impacto generado entre los gobernadores por la decisión del Banco Central de la República Argentina (BCRA) -anunciada el pasado jueves- de que las provincias con vencimientos de deuda en moneda extranjera podrán acceder al mercado cambiario para adquirir dólares al valor oficial sólo por un monto equivalente al 40% del total a pagar. Una medida que los empuja a usar recursos propios o a buscar financiamiento para cubrir el 60% restante (o alguna otra estrategia más incómoda aún, como intentar acordar una reestructuración).

"Esta decisión del BCRA busca seguir avanzando en un proceso de desendeudamiento en moneda extranjera a un ritmo que resulte compatible con las necesidades de divisas de la economía y la estabilidad cambiaria", aseguraron por esas horas desde la entidad.

La reacción de Córdoba y Mendoza ante la resolución del BCRA

Córdoba fue la primera provincia en reaccionar tras esa medida, al anunciar la presentación de un recurso de amparo ante la Justicia Federal contra una decisión que, denunció, "impide a las provincias comprar dólares para pagar deudas en moneda extranjera". La presentación ante la Justicia apuntó a que "deje sin efecto la disposición" del BCRA. “La provincia de Córdoba rechaza la Resolución del Banco Central de la República Argentina que niega a las provincias el acceso a la compra de dólares en el Mercado Único de Cambio para la amortización de deudas en moneda extranjera", remarcaron por esas horas.

En esa línea, desde el Ejecutivo cordobés remarcaron que "los compromisos asumidos en dólares han sido autorizados a contraerse por el propio Estado nacional, generando un notable perjuicio a la provincia de Córdoba". Poco después, anunció también una vía judicial el gobierno del radical mendocino Rodolfo Suarez.

Según dejaron trascender desde despachos de la autoridad monetaria, la deuda global involucrada hasta fin de año ronda los u$s 460 millones, luego de que en los primeros cinco meses de 2023 se concretaran pagos por u$s 315 millones de capital. De esta manera, el monto con complicaciones inesperadas para ser cubierto por las provincias involucra unos u$s 276 millones.

En la actualidad son 14 las provincias con bonos en dólares en circulación: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Fe y Tierra del Fuego y la Ciudad de Buenos Aires. Según datos de mercado, las provincias que tienen vencimientos de capital en lo que queda de 2023 son Córdoba (u$s 259 millones), Chubut (u$s 39 millones), Salta (u$s 36 millones), Entre Ríos (u$s 26 millones), Jujuy (US$ 24 millones), Neuquén (US$ 21 millones) y Tierra del Fuego (US$ 12 millones).