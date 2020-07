En agosto vuelven las clases presenciales en 9 provincias

La letra chica de ese regreso a las aulas -dónde, cuándo, cómo y en qué escuelas y secciones- es una decisión de cada gobernador. Pero en términos generales estará marcado por un retorno progresivo, con asistencia alternada y aulas con menos alumnos, tapabocas y distanciamiento social.

Algunas de esas provincias harán su debut en las aulas incluso el mismo lunes 3 agosto, aunque Trotta dejó en manos de cada mandatario el anuncio de la fecha elegida.

En los hechos, comenzó a delinearse así un mapa con distintas estrategias, atadas a la curva epidemiológica:

Las nueve provincias que planean activar clases presenciales en el transcurso de agosto ,

que planean activar clases presenciales , Las provincias patagónicas (incluída La Pampa), que proyectan hacerlo entre fines de agosto y principios de septiembre, en buena parte también por razones climáticas,

(incluída La Pampa), Otro lote de distritos donde avanzan las conversaciones “para la construcción de consensos” con Nación, como Córdoba, Mendoza, Entre Ríos y La Rioja.“ Venimos dialogando con varias provincias; salvo algunas que están con alguna situación de complejidad, como Jujuy y Salta, con las demás venimos avanzado ”, dijo Trotta, ante una consulta de Ambito en el marco de una videoconferencia con periodistas. "Nadie están poniendo reparos, todos tienen la misma premisa de priorizar el cuidado de la salud y empezar de a poco la proyección del regreso físico a las aulas ”, enfatizó.

“para la construcción de consensos” con Nación, como Córdoba, Mendoza, Entre Ríos y La Rioja.“ ”, dijo Trotta, ante una consulta de en el marco de una videoconferencia con periodistas. ”, enfatizó. El AMBA, a la espera de los pasos a seguir tras la culminación el próximo viernes de la última etapa de cuarentena estricta.

“Debemos priorizar las zonas, localidades y pueblos donde las condiciones epidemiológicas lo permitan, de modo escalonado y con enfoque en los últimos años de cada nivel, entendiendo que en muchos casos se hará de modo alternado, por grupos, combinando presencialidad con trabajo virtual o no presencial”, precisó Trotta.

El ministro también confirmó que impulsarán una “campaña nacional para el retorno seguro a las aulas”, con la mirada puesta en preparar a docentes, alumnos y familias para ese regreso, marcado por protocolos.

En esa línea, se refirió al dilema de la obligatoriedad o no de asistir a las escuelas, frente al temor que cruza a la comunidad educativa. “No está en discusión la obligatoriedad de la educación básica, que deberá asegurarse tanto bajo la modalidad presencial como no presencial; en esta instancia excepcional se atenderán todas las situaciones en las que, por distintas razones, la presencialidad no pueda asegurarse”, dijo.

En paralelo, anticipó que convocará la semana que viene a “la comisión paritaria nacional, para trabajar con las organizaciones sindicales las condiciones de trabajo para el regreso a las aulas”. Una avanzada clave para poder transitar ese proceso, frente a los temores, dudas y planteos que cruzan también a los maestros sobre la “nueva normalidad” educativa.

Cumbre y refuerzo

Para avanzar en la planificación para el retorno a las aulas, por la mañana mantuvo una videoconferencia con nueve gobernadores y sus ministros de Educación. Se sumaron a esa cita los peronistas Raúl Jalil (Catamarca), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Uñac (San Juan), Omar Perotti (Santa Fe), Alberto Rodríguez Saa (San Luis) y Juan Manzur (Tucumán), además del radical Gustavo Valdes (Corrientes), el misionero Oscar Herrera Ahuad (Frente Renovador de la Concordia) y el santiagueño Gerardo Zamora (Frente Cívico).

Ese ramillete y el resto de los gobernadores recibirán una asistencia nacional total de $ 2.300 millones -clave, frente a la dura caída de ingresos que sufren las provincias por la pandemia- que eforzará los recursos locales para el retorno a las aulas.

“La escuela que no pueda garantizar los protocolos, tanto en el distanciamiento como en la seguridad e higiene, va a tener que realizar la inversión para poder recibir a los estudiantes antes de reiniciar la presencialidad”, advirtió Trotta.

La distribución de recursos se apoyó en criterios marcados por la dimensión de cada sistema educativo y el grado de vulnerabilidad. Algunos fondos ya fueron transferidos y otros serán remitidos en lo que queda del mes y a principios de agosto, según lo precisado por Trotta junto a la secretaria de Evaluación, Gabriela Diker, y el jefe de Gabinete de la cartera, Matías Novoa Haidar.

El blindaje incluye:

$500 millones en transferencias de hasta $ 50.000 directo a las escuelas, para adquisición de insumos (como alcohol, lavandina, artículos de limpieza y tapabocas)

$ 1.300 millones para obras destinadas a provisión de agua, reparaciones de sanitarios y acondicionamiento de higiene y seguridad (con un sistema mixto: directo a escuelas por hasta $ 400.000, y vía provincia en montos mayores) y

$ 500 millones de refuerzo del Programa 37 de infraestructura escolar, para reparaciones menores de las escuelas.

El sistema de asignación directa a escuelas se hará mediante una tarjeta de pago que la directora o director de la institución destinará a la compra de materiales de los rubros aprobados.