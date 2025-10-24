Wanda Nara reveló que será presidenta de mesa en las elecciones del domingo

La conductora compartió la noticia a través de sus historias de Instagram con una mezcla de sorpresa y humor, mostrando la notificación oficial que recibió de la Justicia Electoral.

A pocos días de las elecciones legislativas, Wanda Nara le reveló a sus seguidores que fue designada presidenta de mesa para las elecciones del próximo domingo .

La conductora compartió la noticia a través de sus historias de Instagram con una mezcla de sorpresa y humor, mostrando la notificación oficial que recibió de la Justicia Electoral.

“Por la presente se designa a usted como presidente/a de mesa para estas elecciones", se puede leer en la storie que compartió la conductora de MasterChef Celebrity. La empresaria acompañó la foto con un curioso mensaje que anticipó lo que hará el fin de semana: “Este domingo, a cumplir con el deber cívico” , escribió junto a emojis que hacían referencia a urnas de votación, sorpresa y responsabilidad.

Aunque en su publicación no brindó más detalles, Wanda dejó en claro que planea cumplir con la citación electoral.

El anuncio coincidió con un momento televisivo que llamó la atención del público. En una de las últimas emisiones de MasterChef Celebrity , Wanda y su exmarido Maxi López compartieron un segmento que combinó humor, nostalgia y complicidad. Frente a las cámaras, ambos revivieron parte de su historia con un tono distendido, logrando una de las escenas más comentadas del programa.

Todo comenzó cuando Wanda se acercó a la estación donde Maxi preparaba una milanesa gigante para presentar al jurado. “¡Qué milanesa enorme!”, exclamó ella sorprendida. “¿Viste? Me gusta hacer la milanesa grande. Los chicos siempre me piden así, bien grandes”, respondió él con orgullo.

Mientras López batía huevos y rallaba ajo, Wanda notó un detalle y lo corrigió entre risas: “Está al revés el rallador”. “No”, replicó él, desconcertado, hasta que se dio cuenta del error. “Capaz me pusiste nervioso”, bromeó, provocando risas en el estudio.

La conversación continuó con el mismo tono lúdico. “¿Y todas estas mezclas qué son?”, preguntó Wanda al ver los ingredientes sobre la mesa. Maxi explicó: “Ahí preparé el mejunje, con huevos, sal, pimentón, salsa de soja y mostaza”. Ella aprovechó para lanzar un comentario con doble sentido: “Aprendiste en estos años, porque a mí no me hacías este tipo de milanesas”. Él respondió entre carcajadas: “Salíamos a comer”. “¿A dónde íbamos? ¿A bodegones?”, insistió ella. “No, me sacabas a los más caros. Sabés cómo sangraba”, respondió López.

El diálogo siguió entre guiños y risas, con los jurados Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular observando divertidos. “¿La cuenta más cara que pagaste conmigo?”, lo desafió Wanda. “No sé si comprarte ropa o llevarte a comer. Nada era económico... pero comías bien, ¿o no?”, respondió él. “Sí, comía bien. Siempre comí bien”, replicó ella.

Antes de retirarse, Wanda le lanzó una última pregunta: “¿Te ves ganador?”. Maxi contestó: “Me veo en el balcón. Espero subir con esta milanesa”. La conductora concluyó la escena con una sonrisa: “Te veo bien, te veo concentrado. Mucha suerte”.