PASO sí, PASO no: los tironeos por el futuro de las primarias se trasladan a las provincias

Catamarca y Entre Ríos dan por hecho que suspenderán el sistema este año, mientras que los libertarios presionan en CABA y Mendoza. Santa Fe ratificó la modalidad y votará en abril y junio.

Javier Milei busca sellar la suspensión de las PASO con los gobernadores y dejar a la oposición sin una herramienta de ordenamiento con miras al 2027. La discusión nacional tiene coletazos en las provincias, donde los libertarios presionan por seguir un libreto similar , aunque con matices según el caso.

A diferencia de lo que ocurrió cuando se empezó a hablar de la reforma electoral, el Gobierno desistió de avanzar en la eliminación y se conforma con suspender la modalidad de forma temporal , algo más aceptable para distintos jefes provinciales. El esquema sería similar al del 2025, cuando el sistema fue dado de baja por el plazo de un año.

Por entonces, muchos distritos siguieron esa senda e hicieron lo propio puertas adentro. En lo que va del 2026, solo Chaco logró la suspensión . La Legislatura aprobó el proyecto del gobernador Leandro Zdero (UCR) por 17 votos a favor y ninguno en contra, ya que la oposición peronista se retiró del recinto.

En el sentido contrario, Maximiliano Pullaro ratificó el sistema. Aunque resta la confirmación oficial, Santa Fe tendrá PASO el 18 de abril y generales el 13 de junio . La reforma electoral aprobada recientemente por el parlamento santafesino incluso amplió el alcance de las internas y permitirá que hasta tres precandidatos a vices compitan para acompañar a un mismo postulante a gobernador.

Los tironeos por las PASO en las provincias

Por fuera de las certezas de esos dos distritos, en otras latitudes el asunto es más nebuloso. En CABA, La Libertad Avanza (LLA) presiona a Jorge Macri con un pliego de reclamos a cambio de votarle su Presupuesto. Entre esos ítems, aparece la derogación de las internas obligatorias, algo que, según estiman los violetas, le ahorraría a los porteños $29.000 millones.

El jefe de Gobierno busca revalidar el acuerdo electoral de las legislativas 2025 y competir en unidad con los libertarios el año próximo. Sin embargo, es un juego pendular. El alcalde se desmarcó de la suspensión de las primarias en distintas ocasiones. “Siempre prefiero no discutir las reformas electorales para la elección que viene, porque todo eso después parece muy teñido de lo que me conviene o de lo que le conviene a tal o a cual”, comentó días atrás a Radio Mitre.

El año pasado, Macri logró aval legislativo para dejar sin efecto las PASO en la Capital Federal, a la sombra de lo que ocurrió a nivel nacional.

Alfredo Cornejo y Luis Petri, compañeros de espacio y rivales internos.

En Mendoza, el escenario también es farragoso. Alfredo Cornejo pondera su alianza con la escudería presidencial y agita el sostenimiento de la modalidad obligatoria en la provincia y la suspensión a nivel nacional. Sin posibilidad de ser reelecto, el gobernador cuyano intenta ordenar la sucesión. Entre sus alfiles aparecen los ministros de Gobierno, Natalio Mema, y de Educación, Tadeo García Salazar. También el intendente de la capital mendocina, Ulpiano Suárez, carta antimileísta en caso de que las cosas se compliquen.

El rival a vencer será Luis Petri, quien se alista como espada del oficialismo nacional. La paradoja es que, contrario al libreto violeta, Petri necesita las PASO en caso de tener competencia en su estructura. Si la interna no fuera obligatoria, Cornejo podría hacer pesar el aparato partidario y empoderar a un alfil suyo para la disputar la gobernación en las generales.

De hecho, en los últimos días, el gobernador reconoció que La Libertad Avanza en Mendoza y en todo el país propone suspender las primarias, aunque sostuvo que en la Legislatura no hay ningún proyecto en ese sentido. Además, pidió un candidato de unidad radical: "El radicalismo va a tratar de unificar en un solo candidato".

Raúl Jalil es crítico del sistema de primarias y planea suspenderlas en Catamarca.

Catamarca ya confirmó que no desdoblará y que irá a las urnas en octubre, el mismo día de los comicios nacionales. El gobernador Raúl Jalil apuesta a suspender las PASO a nivel local, vía Legislatura. "En un 90% que va a ser así", confirmaron en el distrito norteño ante la consulta de Ámbito. Símil escenario se da en Entre Ríos, donde Rogelio Frigerio se pliega a la intención libertaria de dejar sin efecto el sistema. "Por ahora está todo en palabras, no hay nada formal", reconocen en los pagos de Urquiza.

La gran incógnita es qué ocurrirá en la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof, enemigo público número uno de Javier Milei, hace cuentas. El año pasado, suspendió las primarias para adaptarse al calendario que promovió el Congreso. Ahora, con varios intendentes anotados para sucederlo en la gobernación y su propia aventura presidencial a cuestas, el sistema de internas abiertas emerge como una herramienta importante de ordenamiento, más aún cuando el fuego cruzado entre las distintas tribus se mantiene a la orden del día.

No sin interrogantes, Kicillof espera la definición de la reforma electoral para avanzar con su propio cronograma. El desdoblamiento que impulsó el año pasado tuvo una de cal y una de arena. Por un lado, el peronismo ganó por amplio margen las legislativas bonaerenses, con arrastre y movimiento de los alcaldes; pero, por el otro, la alianza LLA-PRO dio vuelta los resultados en octubre y golpeó en territorio PJ.

En una entrevista reciente con Ámbito, en el marco del Coloquio de IDEA, el diputado nacional y armador libertario en la Provincia Sebastián Pareja admitió: "Creo que en la provincia de Buenos Aires el peronismo va a imponer las PASO".

Actualmente, en la Legislatura provincial hay varios proyectos en ese sentido. El senador Carlos Curestis (LLA), junto a otros colegas violetas, presentó una iniciativa derogar la Ley 14.086, es decir, eliminar el régimen de PASO. El diputado José Andrés de Leo, de la Coalición Cívica, empuja un texto propio para que el voto en las primarias pase de obligatorio a optativo.