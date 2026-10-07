Presupuesto 2027 de CABA: LLA le reclamó más ajuste al PRO y el PJ insiste en una baja focalizada de IIBB

El ministro de Hacienda, Gustavo Arengo, abrió las rondas de debate en la Legislatura con una defensa de las cuentas públicas. Desde la oposición piden cambios para su aprobación.

El ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad, Gustavo Arengo, abrió la ronda de funcionarios que pasarán por la Legislatura porteña para defender el Presupuesto 2027 de Jorge Macri . El correntino afirmó que el proyecto busca continuar con la reducción de impuestos y con el ordenamiento del Estado. El peronismo criticó recortes en áreas sensibles y los libertarios pidieron más ajuste. El PRO tendrá por delante una ardua negociación para aprobar la hoja de ruta para el cuarto año del jefe de Gobierno.

La Comisión de Presupuesto, Hacienda y Administración Financiera que conduce el macrista Waldo Wolff recibió este miércoles al funcionario encargado de administrar las cuentas públicas del gobierno capitalino. Ante la escrutadora mirada de los legisladores opositores, Arengo expuso punto por punto los aspectos más importantes de la iniciativa que entró a la cámara el miércoles pasado. Para su aprobación, el oficialismo buscará apoyarse en los votos de los libertarios, la UCR y el larretismo.

Superávit fiscal de $1.000 millones, reordenamiento del gasto público con recortes en estructuras jerárquicas y en planta administrativa, baja de las patentes, congelamiento del ABL para más de la mitad de los porteños -con exención para jubilados- y exención para Hotelería, Gastronomía y Librerías durante el primer semestre y obras de infraestructura en Educación, Salud y Movilidad , entre otras, con foco en el Subte F, son los lineamientos que sostienen el proyecto.

El titular de Hacienda arrancó su presentación enumerando los ejes propuestos para el próximo año. En primer lugar, se refirió a la gestión nacional de Javier Milei, a la cual calificó como un plan de estabilización "exitoso" que permitió bajar la inflación y ordenar la macroeconomía. Luego, respecto al norte de gestión capitalina dijo que apuntan a “simplificar y mejorar la vida de las personas que viven y circulan por la Ciudad” mediante una administración “eficiente” de los recursos de los vecinos y recalcó que profundizarán la rebaja de impuestos y la eliminación de trámites.

"Como anunció el jefe de Gobierno, estamos proponiendo una histórica baja en patentes. Ningún vecino pagará más nominalmente de lo que pagó este año", dijo al iniciar la defensa, poniendo el foco en uno de los principales cambios que empuja el macrismo. El proyecto propone que la mitad del parque automotor , es decir unos 824.000 vehículos, pague un valor nominal inferior al de este año, mientras que un 40% (654.000 vehículos) mantendrá congelada la boleta nominalmente.

En segundo lugar destacó las transformaciones en materia de obra pública, que mantendrán una continuidad al proceso iniciado en diciembre del 2023. "El próximo año invertiremos un 18% en gasto de capital, cifra que supera el promedio histórico del 16% de las últimas dos décadas y pone un fuerte foco en Movilidad", argumentó donde la inversión en subte será la más alta de los últimos 20 años, alcanzará los $917 mil millones y tendrá foco en el subte F. El tercer y último eje, dijo, es el ordenamiento de las cuentas, basado en la desburocratización del Estado.

El legislador del PRO, Waldo Wolff, durante el debate en comisión junto a Gustavo Arengo. LegisCABA

Caída de la recaudación

A la hora de hablar de los recursos, primero hizo un repaso sobre la evolución de la economía del distrito. Mencionó que en el primer semestre la actividad porteña creció 0,6%, pero reconoció una caída desestacionalizada respecto al trimestre anterior debido a una situación heterogénea que refleja fuertes caídas en comercio e industria y un menor crecimiento de la intermediación financiera, principal sostén de los números macro de CABA.

Los ingresos tributarios, dijo el ministro, cayeron 3,6% en términos reales. El principal foco de recaudación, Ingresos Brutos, se contrajo 6,9% a raíz del estancamiento económico. Para el cierre del 2026 proyectan una caída del 6% en IIBB, un saldo que calculan entorno a los $600.000 millones, cifra que pone aún más presión sobre las cuentas y que obliga al Gobierno a revisar el gasto.

A raíz de esta merma recaudatoria, CABA envió a la Legislatura un proyecto de ley para pagar con bonos a proveedores del Estado. "Es una propuesta que faculta la cancelación de las obligaciones con proveedores y la liquidación de certificación de obras con títulos de deuda pública con el fin de financiar esta pérdida de recursos", dijo el ministro. Serán instrumentos en moneda local con un techo de $600.000 millones con un plazo mínimo de amortización de un año.

Emisión de bono para pagar a proveedores, recortes en el Estado y toma de deuda para obras

Pese a la caída de ingresos y a la necesidad de solventar con bonos el pago de obligaciones, Arengo defendió la reducción de impuestos, que se traducirá en menos recursos, y el sostenimiento del equilibrio fiscal, con ajuste sobre las cuentas que incluyeron retiros voluntarios y reducción de estructuras que significó una reducción del 15% de la planta, es decir, unos 8.954 empleos menos. El ministro defendió el recorte al asegurar que permitió reducir el gasto en remuneraciones del 44% en 2023 al 41%: "Es un mínimo histórico sobre el total del Presupuesto".

En paralelo, confirmó, tal y como anticipó en diálogo con este medio, que seguirán adelante con los planes de salir al mercado para tomar deuda que se destinará a para poner en marcha transformaciones en materia de Salud, como la historia clínica electrónica, o de Movilidad, para la compra de vagones de los subtes A y C y la construcción de pasos a nivel. El objetivo era salir al mercado a fines del mes pasado, pero fuentes gubernamentales informaron a Ámbito que se debió postergar la emisión de hasta u$s150 millones debido a las condiciones del mercado.

El gasto social del gobierno de Macri concentrará el 60,6% del Presupuesto 2027, afirmó Arengo, con Educación como el área que recibirá más fondos con una inversión total de $4 billones 738 mil millones que representará el 19,7% del total presupuestado. Salud concentrará el 16,5% del presupuesto, con un crédito de $3 billones 966 mil millones. Le seguirá Seguridad, que representará el 16% del gasto previsto, es decir, unos $3 billones 604 mil millones.

Claudia Neira expuso la mirada del bloque peronista sobre los números del Presupuesto 2027 de Jorge Macri. Prensa LegisCABA

El peronismo pidió exceptuar de IIBB a monotributistas y a gastronómicos

La bancada de Fuerza Buenos Aires aprovechó la presencia del ministro para cuestionar la actualidad económica del distrito y para criticar los números previstos para el 2027. Su titular, Claudia Neira, tomó las palabras de Arengo sobre el plan de estabilización nacional y aseguró que está "lejos de ser exitoso" porque lo que hizo fue "sumir a la Ciudad en una recesión de dimensiones que hasta hoy no sabemos hasta donde va a llegar".

La legisladora citó al propio texto del Presupuesto porteño a la hora de señalar que la realidad de sectores como industria y comercio reflejan el impacto negativo del modelo libertario nacional. El proyecto señala que el desempeño local "presentará discrepancias" con las variables nacionales a raíz de las "marcadas diferencias en las matrices productivas" y explica mientras en Nación el repunte económico recae en el agro, la minería y la energía, en CABA esos rubros tienen una influencia minoritaria y la actividad está condicionada por el ingreso de los hogares, el empleo y el consumo. "No lo digo yo. Lo dice el propio Presupuesto y Jorge Macri. La Ciudad está padeciendo el modelo de Milei", dijo.

En la Ciudad se perdieron 104 mil empleos desde que asumió Milei, dijo Neira. "Lo único que está creciendo en el país son los monotributistas", continuó y planteó que el Gobierno porteño debería aliviar los bolsillos de los cuentapropistas con una exención de Ingresos Brutos. "Ahora parece que La Libertad Avanza lo apoyaría así que estoy contenta", chicaneó al bloque de Pilar Ramírez, que el año pasado se pronunció en contra de la propuesta peronista. También pidió exceptuar de IIBB a Gastronómicos para el primer semestre del 2027.

La legisladora además cuestionó la hipótesis de "equilibrio" de las cuentas públicas ya que, según dijo, el año pasado el Ejecutivo propuso una hoja de ruta económica que iba a culminar en superávit, pero finalmente terminó en rojo a raíz de la deuda por la coparticipación que Nación acumuló y que acordó pagar en mayo de este año a través de bonos. "Este proyecto, que es tan optimista como aquel, nos genera temor de que vuelva a suceder lo mismo", remató.

En el marco del debate, el peronismo porteño presentaron esta semana un monitor en línea que permite analizar, partida por partida, el proyecto de Presupuesto 2027. El portal www.presupuestoporteño.com.ar revela una serie de datos comparativos sobre la ley de leyes del 2026 de los que se desprende una caída real del 0,3% del gasto total y un crecimiento del 75% de los fondos para el pago de intereses de la deuda, una caída de la partida para el Instituto de Vivienda de la Ciudad del 17,2%.

En materia de Transporte dan cuenta de un retroceso del 13,5% en los montos presupuestados respecto al corriente año. "Al mismo tiempo, el boleto de subte aumentó 1.494% desde diciembre de 2023, frente a una inflación de 359%", advirtieron. Además, señalan que las partidas para Salud caen 2,8% real y advierten, en sintonía con lo que manifestó Neira, que en 2025 la Ciudad cerró con déficit primario "por primera vez en siete años".

La Libertad Avanza pidió recortar el gasto por $435.000 millones

El libertario Nicolás Pakgojz recogió el guante por las críticas al presidente Milei y le apuntó a Neira por la gestión de Alberto Fernández. "Me llama la atención que se olvidaron que su Presidente fue el que le sacó la coparticipación a los porteños, el que dejó al país con 200% de inflación y el que le arruinó el futuro a los argentinos. Milei está bajando la inflación que ustedes dejaron y está permitiendo que los argentinos puedan pensar en futuro", disparó y pidió ocuparse del Presupuesto de Macri en lugar de apuntar contra la administración nacional.

Respecto al proyecto, señaló que la baja de patentes es similar a la propuesta elaborada por Pilar Ramírez, celebró con ironía que Jorge Macri lo haya tomado como propio ("El jefe de Gobierno insiste en apropiarse de nuestros temas, lo que significa que las ideas de LLA se están haciendo cada día más fuertes"). "Vamos a acompañar, siempre y cuando venga con una baja de gasto. Sino se convertirá en una medida efímera y electoral", apuntó.

Hoy, junto al equipo del Ministerio de Hacienda y Finanzas, presenté ante la @LegisCABA el Proyecto de Presupuesto 2027, con baja de impuestos, fuerte inversión en movilidad y orden en las cuentas públicas.



El próximo año habrá una baja histórica en el Impuesto a las Patentes,… pic.twitter.com/4Zq6CZJAdV — Gustavo Arengo (@GustavoArengo) October 7, 2026

Al mismo tiempo, calificó de "artificial" y "poco sostenible" el superávit fiscal de $1.000 millones y pidió avanzar en recortes para el resultado final sea "más robusto" y no se repita el escenario de déficit. Como propuesta, le planteó a Arengo que avance con medidas de achicamiento del Estado con eliminación de direcciones, secretarias, subsecretarías. Por caso, proponen suprimir la Dirección General de la Mujer y el Instituto de Vivienda, además de concesionar el Autódromo, entre otros puntos. Además, insistirán en eliminar las PASO.

Pakgojz transmitió otros puntos sobre los que podrían avanzar: eximir del pago de patentes a los autos híbridos, bajar un 10% del ABL "para todos los porteños" y "una fuerte baja en Ingresos Brutos para industrias, pymes y para quienes prestan servicios en todas las categorías", en consonancia con la propuesta de Neira que incluye a los monotributistas. La propuesta estaría solventada con una baja del gasto público de $435.000 millones que compensaría la pérdida de recaudación. "Es solo el 1,8% del Presupuesto. No me parece que sea un esfuerzo que la Ciudad no esté en condiciones de realizar", cerró.

Confianza y Desarrollo criticó la sub-ejecución presupuestaria y la toma de deuda

A su turno, el legislador Sebastián Nagata del bloque larretista Confianza y Desarrollo marcó una serie de "alertas" que junto a sus compañeros de bancada venían planteando al Gobierno porteño en los últimos años y que, según dijo, ahora se ven plasmadas en los números económicos de la Ciudad. "Es la crónica de un diagnóstico anunciado", dijo antes de pasar a enumerar los puntos flacos del texto.

Por un lado, reparó en el proyecto de Emergencia Hídrica que Jorge Macri envió a la Legislatura junto al Presupuesto. Recordó que durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, actual compañero de su bloque, se había creado el Fondo Anticíclico para eventuales emergencias, pero que se utilizó para otro fin y que ahora la Ciudad busca la aprobación para tomar deuda que tendrá como fin anticiparse a fenómenos climáticos como El Niño. "Ese fondo se utilizó y nos encontramos que vamos a tratar un proyecto de emergencia", se sorprendió.

Luego dijo que desde su bloque plantearon que la recaudación de IIBB venía en caída. "Esto efectivamente está corroborado con datos concretos en el Presupuesto. Hay una baja muy importante en la principal fuente de recursos de la Ciudad y no vemos un escenario de mejora. Y nos vemos un Presupuesto casi expansivo: el Ministro nos habló de obras y de bajas de impuestos como si estuviéramos en un período de bonanza, pero nosotros vemos un deterioro de las cuentas", advirtió. Y manifestó su preocupación por la baja ejecución del presupuesto actual, por el futuro de la deuda de la coparticipación y por la deuda con proveedores.

El oficialismo porteño tendrá una dura negociación con la Legislatura porteña para aprobar el Presupuesto 2027.

Por eso, el legislador del bloque larretista pidió discutir "un Presupuesto real" y observó, por caso, un contrasentido en el caso de la rebaja de patentes. "Desde el primer Presupuesto pedíamos que no mataran al vecino con el ABL y patentes, pero nos decían que tenían que recomponer la estructura tributaria de la Ciudad y que transitoriamente iba a afectar a los vecinos. Ahora pareciera que hay un criterio distinto. ¿Cómo quedamos con la estrategia que tenían y cuál es el costo fiscal de esta merma de patentes?", se preguntó y pidió entender cómo se va a financiar la rebaja.

A su turno, Guadalupe Tagliaferri agradeció la presencia y el trabajo del Ministro en perseguir un presupuesto equilibrado, pero, en sintonía con su compañero Nagata, cuestionó los números y, en especial, puso el foco en el proyecto de Emergencia por El Niño. Criticó la subejecución de partidas, mientras en paralelo piden autorización para tomar deuda. "Espacio Público tiene una baja de 26 puntos, Infraestructura una baja del 12. ¿Estamos o no ante una emergencia?", se preguntó.

La legisladora y exsenadora fue aún más contundente con sus conclusiones sobre la contradicción entre el recorte en el gasto y el pedido de endeudamiento por El Niño, al vincularlo con la parálisis de las obras en barrios populares, un aspecto que en el último tiempo generó encontronazos públicos entre el macrismo y funcionarios de la gestión de Larreta. "Sin una obra en tres años en barrios populares, no hay emergencia que les funcione: se van a convertir en piletas, según lo que están anunciando que va a suceder. No hicieron nada, pero les preocupa El Niño y nos piden una ley para hacer lo que quieran durante un año. Esto demuestra lo inútiles en ejecución de Presupuesto", prosiguió.

Por último, puso el foco en la aprobación de la ley de Obligatoriedad de la Sala de 3 años aprobada recientemente en la Legislatura porteña. "Educación no llega a un punto de aumento. Tenemos vigente la ley. Supone, como mínimo, readecuar salitas. No lo tiene contemplado", advirtió y cuestionó la falta de planificación por parte de los ministros. "Es un Presupuesto ordenado, pero en los papeles", concluyó.