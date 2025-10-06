Marruecos en alerta: ocho muertes en la maternidad del hospital de Agadir







La investigación estuvo a cargo de la Inspección General. Se remitirán los resultados a la fiscalía para la apertura de un proceso judicial.

Hospital Hasán II de Agadir de Marruecos.

Se registraron al menos ocho muertes en el Hospital Hasán II de Agadir de Marruecos en la unidad de maternidad por supuesta negligencia. El Ministerio de Sanidad del país anunció la suspensión cautelar de varios miembros del personal del centro hospitalario.

La investigación estuvo a cargo de la Inspección General. Se remiten los resultados a la fiscalía para la apertura de un proceso judicial, según el comunicado recogido por la agencia de noticias oficial marroquí, MAP.

Tras la difusión en redes sociales de un vídeo donde se muestra a un hombre pidiendo ayuda para su sobrina de tres meses con espina bífida propició la expansión de las movilizaciones por todo el país.

Los manifestantes comenzaron a concentrarse por centenares frente al hospital para denunciar las muertes en la maternidad y la mala atención prestada a los pacientes en el llamado "hospital de la muerte", lo que ocasionaron una ola de huelgas en todo el país.

La visita de Amín Tahraui, el ministro de Sanidad marroquí al hospital El ministro de Sanidad marroquí, Amín Tahraui, visitó el pasado martes el hospital. Allí, destituyó a varios cargos y prometió medidas de emergencia.

Desde la oposición e incluso desde algunos partidos del bloque de gobierno alertaron de que la crisis va mucho más allá de la situación en Agadir y tiene muchas más causas. Por otro lado, el Ministerio aprovechó para defender el proceso de reformas iniciado en el sistema sanitario con la generalización de la cobertura médica y la creación de agencias regionales.

