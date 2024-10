Financiamiento universitario: aumentan presiones desde las provincias del norte para que se rechace el veto

Los decanos de 13 Facultades de la UNT, el Senado de Salta, la Legislatura de Jujuy y la UCR de Catamarca emitieron mensajes para los diputados nacionales. “No traicionen su mandato, no traicionen a la educación pública, no traicionen a la Universidad Nacional”.

Los votos tucumanos serán claves en la sesión de este miércoles porque de los nueve, tres integran el Bloque Independencia (Agustín Fernández, Gladys Medina y Elia Fernández de Mansilla) que se escindió de Unión por la Patria (UP) y actúa en coordinación con el gobernador Osvaldo Jaldo. Aunque el oficialismo nacional los cuenta como propios, los parlamentarios se llamaron a silencio y el jefe provincial tucumano también omitió anticipar su comportamiento en la sesión.

Desde Jujuy, la Legislatura aprobó por unanimidad una resolución que rechaza el veto a la Ley de Financiamiento Universitario aprobada en septiembre por el Congreso. El radical Ramón Brajcich manifestó en la sesión: "Lo que está sucediendo en el país nos interpela desde una mirada de entender que tenemos un presidente que vino con la consigna de destruir el Estado. Tenemos que salir de nuestras ideologías extremas y encontrarnos en un punto porque de ello depende el futuro del país".

"La Marcha Federal Universitaria nos debe llevar a la reflexión sobre el camino que estamos transitando y la afectación que nos generará a los jujeños. Muchos legisladores nacionales apoyan estas políticas que dañan a los jujeños. Vamos a firmar lo que haya que firmar cuando signifique poner sobre la mesa los derechos que nos corresponden como ciudadanos, como jujeños, como argentinos", complementó su par peronista Carlos Haquim.

En el caso de Salta, la Cámara de Senadores provincial aprobó por unanimidad una resolución que insta a diputados y senadores nacionales de esa provincia a "rechazar el veto a la ley de financiamiento universitario y así garantizar el presente y futuro las y los argentinas".

"Defiendan nuestra universidad y la posibilidad de futuro de nuestros jóvenes y si así no lo hacen seguramente el pueblo se lo reclamará. No nos abandonen, esta es la lucha de todo el pueblo argentino", insistió en la sesión Alejandra Navarro, representante del departamento Anta.

"Ya se equivocaron algunos con los jubilados, ya traicionaron algunos a los jubilados, no traicionen al pueblo argentino, no traicionen su mandato, no traicionen a la educación pública, no traicionen a la universidad nacional argentina y a los salteños, no traicionen a la UNSa", agregó el parlamentario Walter Wayar, autor del proyecto.

Desde Catamarca

La UCR de Catamarca emitió en las últimas horas un comunicado en el que pide "a los legisladores nacionales pertenecientes a nuestra fuerza política, en particular, y a los de Catamarca y el país en general, a concurrir a la sesión y rechazar el veto que el Presidente pretende ejercer".

El requerimiento no es casual, puesto que la oposición necesita de las dos terceras parte de los diputados presentes para imponerse en la votación. Así, el peso de las ausencias y de las abstenciones podrían ser funcionales al oficialismo que pretende sostener el veto.

"Para los radicales, concurrir a la sesión y rechazar el veto no solo es cumplir con la voluntad del radicalismo plasmada a través del documento aprobado por la mesa nacional el pasado 25 de septiembre; es también una deuda moral que representa a quienes no quieren una argentina dividida y empobrecida por las políticas libertarias", señala el comunicado firmado por el Comité Provincia que preside el diputado provincial Alfredo Marchioli.