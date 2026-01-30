La reforma laboral de Javier Milei recibió el rechazo de 500 intendentes: "Quieren volver a la Argentina del 1900"

Un documento de la Federación Argentina de Municipios asegura que su aprobación traería "consecuencias terribles" para los ciudadanos y para la actividad económica. "Es una precarización absoluta del trabajo", afirmaron.

La propuesta impulsada por el jefe de Estado fue duramente criticada por mandatarios comunales de todo el país.

La reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei recibió el rechazo de más de 500 intendentes de todo el país , quienes, a través de un documento, aseguraron que "no tiene nada de moderno" , promueve la "precarización absoluta del trabajo" e implica "volver a la Argentina del 1900" . Mientras tanto, el Gobierno sigue adelante con las negociaciones en busca de la aprobación del proyecto.

Los jefes comunales, reunidos bajo la tutela de la Federación Argentina de Municipios (FAM) , cuestionaron en duros términos el proyecto de ley que, a propuesta de La Libertad Avanza, será tratado en el Congreso de la Nación durante el período de sesiones extraordinarias que comenzarán el 2 de febrero.

La iniciativa, redactada por el ministro de Transformación y Desregulación, Federico Sturzenegger, en el marco del Consejo de Mayo, fue calificada por los intendentes como un proyecto que "no genera empleos, sino que acelera despidos, denigra las relaciones laborales y afecta directamente las posibilidades de que las Provincias y los Municipios que las integran puedan proveer al bien común ocupándose de todo aquello que 'el mercado' jamás cubrirá".

La FAM advirtió que la reforma, promovida como un "modernización laboral" por parte del Poder Ejecutivo, "no tiene nada de moderno" . Recordaron que hace 25 años, durante el gobierno de Fernando De La Rúa , se impulsaron cambios en el mismo sentido a través de la "tristemente recordada 'Ley Banelco'", cuya denominación popular se refería a las denuncias por sobornos contra el gobierno que por entonces integraban la actual senadora de LLA, Patricia Bullrich, junto con Sturzenegger.

"Aquella iniciativa no generó ni un puesto de trabajo, destruyó empleo genuino y precarizó a los que sobrevivieron, llevando varios años su recuperación", sentenciaron en un comunicado difundido este viernes por la organización que preside Fernando Espinoza, intendente de La Matanza.

Con la propuesta actual, afirmaron que Milei pretende dar "un paso más en la destrucción de la estructura social y económica de nuestro país que lleva adelante desde hace dos años", avanzando hacia "una precarización absoluta del trabajo, caída de los salarios, debilitamiento total de la relación laboral, esquemas de contratación más frágiles, disminución de indemnizaciones, jornadas de trabajo de 12 horas, semanas de 6 días laborales y vacaciones de a una semana y casi nunca en verano".

Los jefes comunales no dudaron en asegurar que aprobar un proyecto de tal magnitud sería "retroceder 100 años", el cual, según afirman, es el objetivo central de un gobierno que "sólo trabaja para la especulación financiera". "Esta ley no genera empleos, sino que acelera despidos y le quita derechos a los que se sostengan", sentenciaron.

En ese sentido, consideraron que el Presidente de la Nación aspira a reformar el sistema laboral para que tengan más preponderancia los denominados "beneficios sociales" por sobre los aportes y contribuciones patronales, quitándole peso a los derechos de los trabajadores. Hecho que, por decantación, afectará también la base de jubilación y de coberturas relacionadas, como los medicamentos.

Municipios advierten sobre las consecuencias nocivas de la reforma laboral

En el comunicado, la Federación Argentina de Municipios afirmó que las consecuencias de una reforma laboral como la que impulsa Milei la sufrirán "las y los trabajadores", pero también recaerá "en toda la sociedad, porque a menor masa salarial formal, menos consumo estable y más precariedad con impacto en toda la actividad económica".

En ese sentido, recalcaron que, al afectarse la economía, las Provincias y los municipios verán afectada su capacidad de hacer frente a las demandas cotidianas de los ciudadanos en materia de salud, educación, seguridad, rutas, transporte y acceso a viviendas, áreas que, según afirman, Milei "busca dejar en manos 'del mercado' para perjuicio de la enorme mayoría que no podrá acceder".

Uno de los puntos polémicos de la reforma laboral libertaria es la modificación del impuesto a las Ganancias, hecho que genera resistencia entre los gobernadores. En ese sentido, los jefes comunales plantearon que apunta a modificar "la estructura tributaria que sostiene el principio constitucional de federalismo" y advirtieron que, de consumarse, generará "que los jóvenes no tengan futuro".

En contraposición al argumento del oficialismo, que sostiene que la reforma laboral permitirá mejorar las condiciones empresariales y, por consiguiente, traerá beneficios a la actividad económica, desde la FAM aseguraron que "la economía de un país, y en consecuencia la calidad de vida de sus habitantes, mejora cuando las condiciones macroeconómicas no destruyen la industria, favorecen la creación de trabajo genuino y privilegian el valor agregado en origen, exactamente lo contrario a lo que el gobierno nacional impulsa".

Sobre el final, advirtieron que la aprobación de la reforma del oficialismo traerá "consecuencias terribles" para todos los sectores de la sociedad, por lo que reafirmaron que se opondrán "con todas las herramientas de la democracia y con toda la convicción de que la justicia social, ese concepto que Milei dice odiar, prevalezca en nuestra sociedad".

Santilli gobernadores

El Gobierno acelera las negociaciones por la reforma laboral

Mientras tanto, el Gobierno avanza con las negociaciones por la reforma laboral. Tal como informó Ámbito, este jueves los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) se reunieron en la Casa de Salta con el ministro del Interior, Diego Santilli, y reclamaron una compensación por la pérdida de fondos coparticipables que implicarán los cambios en el Impuesto a las Ganancias incluidos en el proyecto.

Durante el cónclave, los dirigentes le expresaron a Santilli diversas inquietudes, como la merma de giros para los distritos y la situación de las rutas nacionales, cuestiones que el funcionario se comprometió a llevar ante la mesa política del Gobierno, que se reunirá desde el mediodía en la Casa Rosada.

Santilli, en tanto, ya visitó Chubut, Chaco, Mendoza, San Juan, Salta, Neuquén y Entre Ríos como parte de su nuevo rally federal en busca de respaldos en el Congreso. También recibió al mandatario de Río Negro, Alberto Weretilneck, en la Casa Rosada, quien no cuenta con representantes legislativos, por lo que no incidirá en la pulseada.

En simultáneo a las tratativas en las provincias, Bullrich aisló al peronismo en el Senado y se reunió con los presidentes de bloques dialoguistas para garantizarse una mayoría en su proyecto más ambicioso: la reforma laboral. "Los pedidos están sobre todo en el impacto impositivo", remarcó a este medio una de las participantes, aunque se insiste en el hermetismo "para que no se complique la negociación". Volverán a reunirse el martes 3 de febrero por la tarde.