Patricia Bullrich justificó la postergación de la reforma laboral y negó falta de apoyos + Seguir en









La jefa del bloque de La Libertad Avanza afirmó que el proyecto tiene los votos necesarios y explicó que la demora responde a la necesidad de ampliar la participación y el debate en el Senado.

Patricia Bullrich defendió la decisión del oficialismo. Senado

La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, explicó este jueves los motivos por los cuales el oficialismo decidió postergar hasta el 10 de febrero el tratamiento de la reforma laboral en el Senado y negó que la decisión esté vinculada a una falta de apoyos parlamentarios.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, explicó este jueves las razones por las que el oficialismo resolvió postergar hasta el 10 de febrero el tratamiento de la reforma laboral en el Senado. En declaraciones a la prensa, desmintió versiones sobre una supuesta falta de respaldos y aseguró que el proyecto cuenta con apoyo suficiente tanto en comisión como en el recinto.

“No piensen mal porque tenemos el dictamen y tenemos los votos. Podríamos tratarlo”, sostuvo Bullrich, y aclaró que la decisión no responde a una estrategia dilatoria. “Fue increíble la cantidad de gente que quiere participar. Los mismos senadores quieren poder tener la capacidad de aportar, de leer, de dar más ideas sobre la ley. Hay muchos sectores que se han quedado sin participar. Ese es el sentido. No hay nada escondido más que eso”, remarcó.

En esa línea, insistió en que el oficialismo no enfrenta dificultades numéricas para avanzar con la iniciativa. “Los apoyos los tenemos en la comisión y en el recinto. Tenemos un bloque de 44 senadores”, afirmó.

Bullrich sobre el rechazo a las derogaciones: "Nuestro programa económico es que no se violente el programa fiscal” Bullrich también se refirió a la sesión de la madrugada del jueves, en la que fueron rechazadas la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y de la Ley de Financiamiento Universitario, artículos incluidos en el proyecto de Presupuesto 2026.

“Lamentablemente ayer algunas cosas no se votaron. La base y el corazón de nuestro programa económico es que no se violente el programa fiscal”, señaló. “Uno puede tener un aumento para los docentes universitarios, el nomenclador para discapacidad. Ahora, esas leyes fueron sobregiradas y tenían una incidencia tan grande que nos generaban déficit fiscal”, agregó. La reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei propone cambios en el régimen de contratación y despidos, modificaciones en la negociación colectiva y la eliminación de la ultraactividad de los convenios, entre otros puntos centrales.