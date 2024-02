Ignacio Torres respaldó el reclamo de Axel Kicillof por la coparticipación: "Es la provincia más perjudicada"

Torres, quien este martes habló en conferencia de prensa tras el fallo favorable a Chubut en la disputa con Nación, consideró que el reclamo por fondos coparticipables "no es un debate partidario" sino que se trata de una discusión por recursos de los ciudadanos de las provincias.

"Es algo lógico", reiteró, respecto del planteo de la Provincia de Buenos Aires, y consideró que "está bueno que se discuta en este contexto". "Ojalá haya la humildad suficiente para escuchar al interior", señaló Torres, enviando un mensaje a las autoridades nacionales.

Al reiterar su propuesta de discutir el sistema de coparticipación, Torres señaló que se trata de "un mandato constitucional de hace muchísimos años que se está incumpliendo". Y remarcó que el país se debe "un debate profundo" sobre el tema.

Durante la entrevista de esta noche, el gobernador celebró el fallo que dictó la Justicia federal de Rawson sobre los fondos retenidos por Nación, aunque puso el foco en el reconocimiento judicial al rol de las provincias. "No ganó Chubut. Hoy ganó el federalismo", destacó.

Tras la publicación del fallo, el Gobierno nacional confirmó que apelará la decisión ante la Corte Suprema. "Es lógico. El hecho de que apele el gobierno no está mal", afirmó Torres, pero remarcó que el fallo "tiene carácter suspensivo" sobre la retención "y obliga a habilitar las medidas para el canje que venimos proponiendo".

El Gobierno de Chubut reconoce públicamente la deuda que mantiene con Nación respecto al Fondo provincial, pero en distintas oportunidades manifestaron su intención de realizar un canje de deuda. La negativa del Gobierno nacional ante la propuesta llamó la atención de Torres, quien afirmó que "debe ser el único acreedor en el mundo que no quiere cobrar". Lo que quieren, según dijo, es "el ahogo mes a mes" de la provincia.

Anoche, durante su discurso ante la Legislatura provincial, lo explicó de la siguiente manera: "No quieren matar a una provincia del PRO. Ellos quisieron matar a una provincia chica", para disciplinar, y agregó que dentro del Poder Ejecutivo nacional "uno de los comentarios fue que 'Chubut es un barrio porteño, son 500 mil habitantes'. Es cierto, pero le agradezco al gobierno que después de este embate nos juntó a todos. Y aunque seamos una provincia chica, nos vamos a defender hasta las últimas consecuencias".

Torres, en diálogo con C5N, reconoció que hasta el momento nadie del gobierno intentó comunicarse para zanjar diferencias y llegar a un acuerdo. "No me llamó nadie del gobierno. Sí me llamó un legislador del oficialismo para manifestar que estaba de acuerdo con el planteo de tener una discusión federal, de hermanarse como provincias, y por eso decidimos invitar el 7 de marzo al Presidente a Chubut, al Parlamento patagónico", señaló.

Torres habló de "oportunismo partidario" de Bullrich por el conflicto de Chubut

Por último habló sobre la reacción de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de respaldar al Gobierno en vez de apoyar a un gobernador de su propio signo político, siendo aún presidenta del PRO.

"A mí me cuesta mucho hablar de Patricia por un afecto personal. Siempre pongo lo humano por encima de lo político. Creo que hubo una oportunidad partidaria para pararse frente de la competencia para la presidencia del PRO", disparó Torres sobre la disputa entre Bullrich y Mauricio Macri por la presidencia del partido.

El gobernador consideró que, con la situación económica que atraviesa el país, "entrar en discusiones partidarias no corresponde", pero adelantó que intentará dialogar con Bullrich. "Me debo una charla con ella. Lo voy a hablar", remarcó.