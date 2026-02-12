Se confirma el primer caso de sarampión del año en Argentina + Seguir en









El paciente, un hombre de 29 años que regresó recientemente de Australia, reside en la Ciudad de Buenos Aires. Autoridades sanitarias refuerzan la vigilancia epidemiológica mientras la OPS advierte por un fuerte aumento de casos en el continente.

El Ministerio de Salud rastrea contactos en CABA y en distritos bonaerenses tras la confirmación del primer caso de sarampión en el país. Getty Images

El instituto Malbrán confirmó este jueves el primer caso de sarampión del año en Argentina. Se trata de una persona de 29 años con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El paciente estuvo hace pocas semanas en Sídney, Australia, en contacto con una persona que contrajo sarampión.

Las autoridades sanitarias están tratando de trazar la red de contactos con otros individuos, para no expandir la enfermedad.

"Equipos de epidemiología, seguimiento y vigilancia bonaerense ya se encuentran realizando la investigación de contactos, bloqueo y control de vacunación en Azul y Tigre, distritos que la persona declaró haber transitado. Es muy importante que todos y todas estemos vacunados”, escribió en su cuenta de X el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak.

Un rebrote que enciende alarmas en el continente El caso confirmado en el país se da en un contexto delicado en la región. En las últimas semanas, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) encendió las alertas por el crecimiento sostenido de contagios en América, donde se registra la mayor suba de casos en más de diez años. El escenario se da especialmente por la caída acumulada en las tasas de vacunación.

El organismo advirtió que las brechas en la cobertura inmunológica, combinadas con la realización de eventos masivos, como el Mundial 2026 en EEUU, México y Canadá, pueden acelerar la propagación del virus si no se refuerzan las campañas de vacunación.

En Argentina, datos difundidos por la OPS indican que en 2024 la primera dosis de la vacuna alcanzó al 82% de la población objetivo, mientras que la segunda apenas llegó al 46%, niveles por debajo de lo recomendado para garantizar inmunidad comunitaria. El fenómeno no es aislado. Durante 2025, el continente reportó 14.891 casos confirmados en 13 países, una cifra que multiplica por 32 los registros del año previo, cuando se habían notificado 466 contagios y 29 fallecimientos. La aceleración en las primeras semanas de 2026, con más de mil casos informados por siete países, refuerza la advertencia: el sarampión, una enfermedad prevenible y se debe combatir de la única forma que se descubrió hasta ahora: con vacunación.