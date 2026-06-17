Juan Pablo Valdés se reunió con Diego Santilli en la Casa Rosada y ratificó su apoyo a la reforma electoral

El gobernador de Corrientes apoyará la iniciativa impulsada por Javier Milei en el Congreso. Semanas atrás, había dicho que las PASO son un "gasto innecesario".

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés , se reunió este miércoles en la Casa Rosada con el ministro del Interior, Diego Santilli , y ratificó su apoyo a la reforma electoral , incluyendo la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el ítem que más rispideces genera entre el oficialismo y sus aliados .

Valdés desembarcó este miércoles en Balcarce 50 como parte de la ronda que Santilli mantiene con jefes provinciales en búsqueda de respaldos legislativos. Un día antes, el funcionario había recibido, por separado, a Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Desde el Gobierno indicaron que durante el encuentro Juan Pablo Valdés y Diego Santilli repasaron la agenda compartida entre Nación y Corrientes, así como también distintos proyectos en danza en el Congreso nacional. Aunque aumentó el número de legisladores en las elecciones pasadas, La Libertad Avanza (LLA) sigue necesitando votos prestados para apuntalar sus iniciativas.

El Ministerio del Interior señaló que ambos dirigentes "coincidieron en la importancia de que el Congreso apruebe la reforma electoral y la eliminación de las PASO" . Además, destacaron la reanudación de las obras en la Autovía Ruta Nacional 12.

Semanas atrás, el gobernador litoraleño se había mostrado abiertamente a favor de suprimir las primarias, en sintonía con lo que pretende Javier Milei.

Santilli Valdés Juan Pablo Valdés consideró que las PASO son un "gasto innecesario".

"Siempre estamos a favor de la eliminación de las PASO, es un acto totalmente innecesario y representa un tema que se debe resolver pura y exclusivamente puertas adentro de los partidos políticos", afirmó el político correntino.

Además, consideró que "se habla demasiado sobre desdoblar las elecciones, de PASO sí o PASO no" y consideró que "hay una ansiedad política generalizada que cuesta contenerla en los distintos frentes".

De esta manera, el Gobierno suma voluntades en pos de avanzar con su reforma electoral, aunque en el Senado advierten que todavía no están los votos. Cabe recordar que, por tratarse de una iniciativa de corte electoral, el proyecto requerirá mayorías especiales: 138 votos en Diputados y 37 en el Senado.

De momento, ya se manifestaron a favor los oficialismos de Corrientes, San Juan, Chaco, Mendoza, Misiones, Entre Ríos y Catamarca.

La novedad de esta semana fue que Santilli sumó a la mesa de negociaciones al fueguino Gustavo Melella, opositor a la administración libertaria. Hasta el momento, los funcionarios no habían compartido ninguna reunión, al menos de manera pública.

Embed - Gustavo Melella en Instagram: "Hoy mantuvimos una reunión de trabajo con el ministro del Interior, Diego Santilli, para avanzar en temas estratégicos para el presente y el futuro de Tierra del Fuego. Dialogamos sobre la situación de nuestra industria, la necesidad de seguir ampliando la matriz productiva y los distintos proyectos que impulsa el Gobierno nacional en el Congreso. Entre los temas abordados, conversamos sobre la reforma electoral nacional y la importancia de construir los consensos necesarios para su aprobación, en consonancia con el proceso de reforma constitucional que impulsamos en nuestra provincia, con el objetivo de debatir junto a la ciudadanía las normas que proyectarán a Tierra del Fuego para las próximas décadas. Seguimos apostando al diálogo, al trabajo conjunto y a la búsqueda de herramientas que permitan generar más desarrollo, crecimiento y oportunidades para las y los fueguinos." View this post on Instagram

Si bien no trascendieron mayores detalles, desde la Casa Rosada señalaron que el ministro y el mandatario austral "destacaron la reforma electoral y la importancia de alcanzar los consensos necesarios para su aprobación".

El ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo un encuentro esta tarde en Casa Rosada con el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, en el que repasaron los temas que integran la agenda compartida entre la Nación y la provincia.

En la gestión fueguina, en tanto, mencionaron que ese proceso nacional va "en consonancia con el impulso a la reforma constitucional fueguina que busca poner en discusión junto a la ciudadanía normas que proyecten la provincia por las próximas décadas".