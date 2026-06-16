Diego Santilli encabezó una nueva ronda de negociaciones y sumó a un gobernador opositor al diálogo

El ministro del Interior se reunió con tres jefes provinciales en la Casa Rosada. Busca apoyos para destrabar la reforma electoral en el Congreso, ante la duda de aliados y dialoguistas por la suspensión de las PASO.

Diego Santilli continúa con la ronda de negociaciones en busca de destrabar la reforma electoral en el Congreso. Este martes, el ministro del Interior recibió a tres gobernadores en la Casa Rosada en un nuevo intento por sumar voluntades en el Senado, donde el proyecto del oficialismo por ahora corre cuesta arriba.

Por separado, Santilli se reunió con el chaqueño Leandro Zdero , aliado de la La Libertad Avanza (LLA), y con el sanjuanino Marcelo Orrego, apuntado por el oficialismo como potencial socio electoral rumbo al 2027. La novedad de la jornada fue el desembarco en Balcarce 50 del fueguino Gustavo Melella .

Melella es uno de los caciques que mantuvieron una oposición frontal al Gobierno durante los más de dos años que Javier Milei lleva en el mando. Por eso, fue excluido de la mesa de conversaciones. Sin embargo, el cruce de necesidades entre ambas administraciones terminó de darle forma a una foto impensada hace meses atrás.

En primer turno, se entrevistó con el ministro Leandro Zdero, mandatario de Chaco. Zdero, de pertenencia radical, es uno de los líderes que trabaron acuerdos con LLA en sus terruños en 2025 y que aspiran a sostenerlo rumbo al 2027. El dirigente había expresado desde un principio su respaldo a la reforma electoral que impulsa el oficialismo.

Posteriormente, fue el turno de Marcelo Orrego , de San Juan. El año pasado, la fuerza de Orrego compitió en soledad en los comicios de medio término y terminó en segundo lugar, detrás del peronismo. A principio de mayo, Orrego recibió a Santilli y a Karina Milei en su provincia y se manifestó proclive a acompañar la reforma electoral , con énfasis en la necesidad de eliminar las PASO.

“Si bien yo soy un producto de las PASO, si estoy de acuerdo en que los tiempos cambian y nosotros tenemos que cambiar para ser un Estado más eficiente", dijo por entonces.

Santilli Orrego El Gobierno refuerza la sintonía con el sanjuanino Marcelo Orrego.

Durante su paso por la Casa Rosada, habló sobre la reactivación de las obras de la Ruta Nacional 40, una "obra estratégica para fortalecer la conectividad y el desarrollo productivo de la provincia" y destacó el aval al bono destinado a financiar obras de infraestructura y proyectos de desarrollo.

También fue parte de la agenda conjunta la reciente aprobación del ingreso al RIGI del proyecto de cobre Vicuña, desarrollado por BHP y Lundin. Con una inversión inicial de u$s9.700 millones, que podría alcanzar los u$s 18.000 millones según estimaciones de las compañías, se trata del mayor proyecto minero de la historia argentina y de uno de los cinco proyectos de cobre más importantes del mundo.

Diego Santilli suma a un gobernador opositor a las negociaciones

En último turno, llegó a Balcarce 50 Gustavo Melella. Fue la imagen disonante de la jornada, ya que hasta el momento los funcionarios no se habían mostrado juntos. Actualmente, Melella atraviesa una importante crisis económica en Tierra del Fuego.

Tampoco son buenos los tiempos políticos. El mandatario proveniente de FORJA perdió el apoyo de los tres intendentes de la Isla Grande, que reportan al PJ, y hace equilibrio para no licuar su poder.

Su intento por reformar la Constitución provincial sufrió duros reveses por parte de la Legislatura y espera, en terapia intensiva, una definición de la Justicia para saber si habrá o no convocatoria a elecciones de convencionales.

Desde el Gobierno destacaron que durante la reunión, "las autoridades repasaron los principales temas de la agenda común entre la Nación y la provincia, y analizaron distintos proyectos impulsados por el Gobierno nacional en el Congreso. Entre ellos, destacaron la reforma electoral y la importancia de alcanzar los consensos necesarios para su aprobación".

El cacique austral no cuenta con gran poder de fuego en el Congreso. En Diputados solo cuenta con la banca de Agustín Tita, uno de sus dirigentes más cercanos, mientras que en el Senado no cuenta con escaños propios.

Hasta el momento, el único gobernador peronista que se mostró abiertamente dispuesto a acompañar la eliminación de las PASO fue el catamarqueño Raúl Jalil. El tucumano Osvaldo Jaldo, por el contrario, expresó que el Gobierno busca hacerse un "traje a medida" con la iniciativa.

Por ahora, el proyecto continúa trabado en el Congreso, donde persisten las dudas entre aliados y dialoguistas. Patricia Bullrich maniobra para llegar a un consenso.