Mientras avanza la oposición, el Gobierno redefine su estrategia por Manuel Adorni

La oposición explora una interpelación con posible moción de censura, pero el Gobierno ratifica su respaldo al jefe de Gabinete. En Balcarce 50 aseguran que el Congreso no reunirá los votos para removerlo y apuestan a que el funcionario recupere la iniciativa.

La situación de Manuel Adorni sigue ocupando buena parte de la agenda política, pese a la victoria argentina en el Mundial y los intentos en Casa Rosada para dar vuelta la página. Mientras la oposición impulsa una interpelación con eventual moción de censura en el Senado, Javier Milei sostiene por ahora al jefe de Gabinete.

"A nadie le conviene" , resumió ante este medio una fuente con despacho en Balcarce 50 al ser consultada sobre la posibilidad de que prospere una ofensiva en el Congreso contra el ministro coordinador. La lectura oficial es que, más allá de los posicionamientos públicos, ningún sector político tiene incentivos reales para avanzar hasta las últimas consecuencias.

La convicción en Casa Rosada es que la oposición busca mantener abierto el tema para erosionar al Gobierno , pero que difícilmente logre construir las mayorías necesarias para concretar una remoción. Por eso, lejos de evaluar alternativas o una salida ordenada, el Presidente llevará al funcionario a Rosario el sábado , en el marco de la celebración por el Día de la Bandera .

La postura fue reforzada en las últimas horas desde distintos despachos oficiales. Allí sostienen que la continuidad de Adorni depende exclusivamente de Javier Milei y no de la presión que puedan ejercer los bloques legislativos. De hecho, un funcionario llegó a bromear con que "si el Congreso lo destituye, Milei lo vuelve a nombrar" .

Durante los últimos días comenzó a tomar forma una mesa política informal integrada por la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el secretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. El objetivo del grupo es coordinar una estrategia para contener la avanzada que distintos sectores de la oposición dialoguista impulsan en el Congreso.

La hoja de ruta de la Casa Rosada frente a la crisis política de Manuel Adorni

La estrategia oficial combina respaldo político con una fuerte apuesta a que el paso del tiempo reduzca la intensidad de la controversia. Aunque reconocen que el tema tuvo impacto en redes sociales y generó ruido dentro del ecosistema digital libertario.

En ese marco, Adorni comenzó a retomar lentamente la agenda pública. Tras varios días de bajo perfil, el jefe de Gabinete volvió a utilizar sus redes sociales para exhibir medidas de gestión. Este martes, en sus redes sociales, destacó la puesta en marcha de un nuevo sistema que permitirá a los profesionales de la salud egresados de universidades nacionales tramitar en forma conjunta, digital y gratuita, tanto su título como la matrícula nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2067262500425326899&partner=&hide_thread=false A partir de hoy, los profesionales de la salud que egresen de universidades nacionales tendrán la opción de gestionar su título y matrícula nacional en un único trámite, digital y sin costo.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) June 17, 2026

El momento elegido para el posteo no fue casual. Llegó luego de que un medio difundiera que su renuncia llegaría en cuestión de horas. La intención es mostrar a un funcionario enfocado en la administración y no exclusivamente en responder cuestionamientos políticos. En el entorno del ministro coordinador entienden que la mejor defensa pasa por recuperar centralidad a través de anuncios y decisiones concretas.

Mientras tanto, el Presidente se mantiene sin agenda desde que su jefe de Gabinete brindó la entrevista en la que admitió que omitió información clave de su declaración jurada. El Gobierno ya tiene marcada en el calendario una fecha clave. El próximo 2 de julio, Adorni presentará su primer informe de gestión ante el Senado. En Casa Rosada consideran que esa instancia puede convertirse en una oportunidad para responder preguntas, defender su desempeño y descomprimir parte de la presión política acumulada durante las últimas semanas.

Manuel Adorni Diputados Manuel Adorni brindará un informe de gestión el próximo 2 de abril. Mariano Fuchila

La apuesta oficial es que el informe de gestión funcione como una válvula institucional para los aliados que reclaman explicaciones sin necesidad de avanzar hacia una moción de censura. De hecho, algunos sectores dialoguistas consideran que una exposición extensa del jefe de Gabinete podría evitar una escalada del conflicto en el Congreso.

Por debajo de la superficie, sin embargo, persiste cierta preocupación por el impacto político del caso. En el oficialismo admiten que la controversia logró perforar parte de la agenda que intentaban instalar y que ni siquiera el arranque del Mundial consiguió desplazar completamente la discusión del debate público. Aun así, creen que el escenario sigue siendo manejable

Sin embargo, lejos de clausurar el conflicto, la presentación del 2 de julio podría convertirse en una nueva prueba para el funcionario. En sectores dialoguistas admiten que el resultado de esa jornada será determinante para definir los pasos siguientes. Si las respuestas no conforman, la oposición podría retomar el camino de la interpelación formal e incluso insistir con una eventual moción de censura.