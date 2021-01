Kicillof ratificó clases el 1-M: "No es marketinero ni electoral"

Como parte de un encuentro que ya se hizo habitual, el gobernador visitó ayer la ciudad balnearia, donde se reunió con los jefes comunales de la zona. Llegó en compañía de buena parte de su gabinete y, tras una reunión privada con los jefes comunales que se acercaron al distrito gobernado por Gustavo Barrera, llevó a cabo el tradicional reporte epidemiológico semanal en el Golf Club local.

Como lo adelantó Ámbito, los intendentes de la Costa volvieron a dialogar entre ellos frente al descontento por el retorno anticipado de clases el 17 de febrero en CABA, y le transmitieron el malestar al gobernador.

En ese marco, no llamó la atención que para este quinto encuentro fuera de la partida la directora General de Cultura y Educación, Agustina Vila, quien habitualmente no forma parte de la comitiva (lo mismo que la vicegobernadora Verónica Magario).

Tras la reunión, y en el marco de una conferencia de prensa, Kicillof se diferenció de CABA y defendió su plan educativo. “No consideramos conveniente adelantar el cronograma”, manifestó, como un guiño a los jefes comunales. “No vamos a hacer una medida de efecto, ni tirar una bomba de humo, ni sacar un conejo de la galera. Hay que dar certidumbre. Y el oportunismo no se lleva bien con esto”, enfatizó.

Bajo este marco, aseguró que durante su campaña marcó tres prioridades: salud, educación y producción. “El 1 de marzo volvemos a la presencialidad en toda la Provincia, pero con particularidades y criterios: con tapabocas, distanciamiento, ventilación y limpieza”, recalcó.

Y remarcó que “las aulas tienen una capacidad y asegurar el distanciamiento obliga a que no haya una misma frecuencia”. “Hay que hacer turnos; es importante entender que se trata de una vuelta combinada entre lo presencial y lo virtual porque no se puede volver igual que siempre, y cuando vuelva el frío quizá tengamos que ir para atrás y si no mantenemos la virtualidad va a ser un volver a empezar” dijo. Antes del 1-M habrá un primer capítulo el 17-F, cuando van a “estar retomando alguna forma de presencialidad con los estudiantes que tuvieron más dificultades durante el año pasado”.

El plan bonaerense de retorno a las aulas fue presentado en octubre por la Provincia. “No es algo sorpresivo ni intempestivo. Fue discutido con las diferentes partes”, sostuvo. Y ante la consulta sobre qué pasará con aquellos docentes que no quieran volver a clases por la situación sanitaria, aseguró que no discute “por los diarios” ni toma “medidas por aprietes”, en lo que pareció un tiro por elevación a la ministra Soledad Acuña por el anuncio de que aplicará descuentos a los maestros porteños que no asistan. “La idea es poder retornar; a medida que vayamos vacunando avanzaremos, y si se empeora retrocederemos. No es por capricho, es por cuidado”, afirmó.

En paralelo, Kicillof dijo que la Provincia evaluará durante esta semana si extenderá hasta las 2 de la madrugada, desde la próxima, el horario en el que los locales comerciales nocturnos podrán abrir en el marco de las medidas por el covid-19, y que hoy tiene la 1 como tope. Si los casos siguen bajando, los municipios ganarán una hora más en la noche.

Y aprovechó para cargar contra aquellos que se mostraron contrarios a las medidas: “Decían que no iba a existir la temporada y en vez del 25% pronosticado estamos alcanzando hasta al 75% de ocupación”, resaltó.

Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Gollán, sostuvo que “los resultados de la vacunación son llamativamente extraordinarios”. “Se midieron los anticuerpos y estamos en índices altísimos de protección. La vacuna es excelente”, afirmó.