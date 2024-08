La Provincia de Buenos Aires creará una unidad especializada para buscar a nietos apropiados en la dictadura

“Ayer mantuve una reunión con Estela de Carlotto y hemos decidido ponernos a disposición desde la provincia para contribuir con el trabajo que lleva adelante Abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de los 300 nietos que aún no han recuperado su identidad”, dijo Kicillof.

En esa línea, el economista dijo que “el Gobierno nacional no puede disolver la CONADI porque es un organismo creado a través de una ley, pero avanza con su desmantelamiento al quitarle funciones importantes a un organismo fundamental para la búsqueda de personas nacidas en Centros Clandestinos de Detención”.

Precisó, a la vez, que “frente a ello, la Provincia de Buenos Aires trabajará junto a las Abuelas y en coordinación con la justicia federal para profundizar las políticas de memoria, verdad y justicia”.

Nos reunimos con la presidenta de @abuelasdifusion, Estela de Carlotto, y hemos tomado la decisión de crear una Unidad Provincial Especializada para la búsqueda de personas apropiadas durante la última dictadura cívico-militar.



Ayer nos enteramos que por decisión del presidente…



— Axel Kicillof (@Kicillofok) August 15, 2024

Con respecto a la investigación por el intento de asesinato contra la expresidenta, el exministro de Economía aseguró que “más allá de haber atrapado a los autores materiales, es una causa que sigue impune porque se evitó todo intento de buscar a quienes financiaron e impulsaron el hecho”.

"En materia de derechos humanos, como en tantas otras áreas en las que el Gobierno nacional está desertando de sus funciones, apuntamos a ser un escudo que permita reducir el impacto de esa carencia sobre los y las bonaerenses”, completó Axel Kicillof.

Esta semana, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, Javier Milei disolvió la unidad especial que tenía por motivo buscar a menores apropiados durante la última dictadura militar.

El Gobierno nacional argumentó que la unidad tenía "acceso directo e irrestricto a información y documentación en poder de organismos públicos y potestades que son de estricto resorte legal del Poder Judicial de la Nación y de los fiscales que integran el Ministerio Público Fiscal". En esa línea, señalaron que se trata de herramientas que "violentan nuestro régimen constitucional".

Polémica por la visita de diputados libertarios a genocidas condenados

La medida llega en medio de la polémica por la visita de diputados libertarios a represores condenados por crímenes durante la última dictadura, entre ellos el marino Alfredo Astiz.

Esa reunión, que se realizó en el Penal de Ezeiza, había sido organizada por el cura Javier Olivera Ravasi, quien este jueves fue echado de la Diócesis de Zárate-Campana e impedido por la Iglesia para realizar actividad pastoral en ese distrito.

"El sacerdote, Presbítero Javier Olivera Ravasi, está incardinado en la Diócesis de San Rafael, Provincia de Mendoza, y fuera de la misma desde hace varios años. Por razones familiares que aludió, solicitó residir en esta Diócesis de Zárate-Campana, lo que se le concedió por el término de cuatro meses, desde el 20 de agosto de 2019 hasta el 31 de diciembre del mismo año, quien posteriormente dejó el lugar y retornó varias veces sin aviso alguno", expresó el Obispado Zárate - Campana en un comunicado.

Comunicado del Obispado de Zárate-Campana — Padre Máximo (@CEAvocero) August 15, 2024

El texto da cuenta de que las autoridades ya le habían solicitado cambios en distintas actitudes al religioso, debido a diversas quejas en su contra.

"Al no observarse hasta el presente el cambio requerido en su actitud, y teniendo en cuenta que el mencionado sacerdote no pertenece a esta Diócesis de Zárate-Campana, Así como por el bien de la comunidad diocesana, hechas las consultas pertinentes, se le ha comunicado que en adelante no tiene autorización para residir en esta Diócesis", cierra el escrito.

Antes de tomar la decisión, el presidente y el vice de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Oscar Ojea y Marcelo Colombo, mantuvieron un encuentro con referentes de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH), HIJOS Capital, el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, la Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte e integrantes del grupo "Los 12 de la Santa Cruz".