La provincia de Buenos Aires lanzó la licitación del tramo V del Plan Maestro del río Salado

Con una inversión estimada en USD 138 millones y financiamiento del Banco Europeo de Inversión, el gobierno bonaerense avanzará con la etapa final de una de las obras hidráulicas más importantes de las últimas décadas, pese a la paralización de tramos a cargo de la Nación.

La provincia de Buenos Aires inició la licitación de las obras correspondientes a las etapas 1 y 2 del tramo V del Plan Maestro Integral de la cuenca del río Salado , una intervención clave para la mitigación de inundaciones, la planificación territorial y el fortalecimiento del desarrollo productivo bonaerense. Se trata del último segmento del plan, considerado una de las políticas públicas hidráulicas más emblemáticas del distrito.

El proceso fue anunciado por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis , durante una reunión de trabajo de la que participaron el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez ; el subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez; el director provincial de Hidráulica, Flavio Seiano; intendentes de los municipios de la cuenca y representantes de entidades agropecuarias.

Según se informó oficialmente, las obras demandarán una inversión total estimada de USD 138 millones y contarán con financiamiento mixto: un préstamo internacional del Banco Europeo de Inversión (BEI) por USD 110 millones y aportes del Tesoro provincial. El llamado a licitación se realizó el 2 de enero y la apertura de sobres está prevista para el 26 de febrero.

Los trabajos previstos incluyen la adecuación, ensanche y profundización del cauce del río Salado mediante tareas de dragado y relleno , con el objetivo de mejorar la capacidad de conducción del sistema ante crecidas. En particular, las etapas 1 y 2 del tramo V se desarrollarán a lo largo de 60,26 kilómetros, desde Bragado hasta aguas abajo de la laguna Rocha, atravesando los partidos de Alberti, Bragado y Chacabuco.

Además de la intervención directa sobre el río, el proyecto contempla la reconstrucción de siete puentes -cinco viales y dos ferroviarios- considerados estratégicos para la conectividad regional. En la etapa 1 se prevé la ejecución de los puentes Cardesales y Warnes–Seguí, tanto viales como ferroviarios, mientras que en la etapa 2 se incluyen los puentes viales Las Rosas (RP 42), Estancia La Noria e Irala–Coliqueo, junto al puente ferroviario Irala–Coliqueo.

De acuerdo con la información oficial, las intervenciones permitirán la recuperación de aproximadamente 400 mil hectáreas productivas, incorporando criterios de gestión ambiental destinados a garantizar la conservación y permanencia de los humedales presentes en la zona.

Durante el anuncio, Katopodis señaló que la Provincia decidió avanzar con el financiamiento del tramo V pese a la paralización, por parte del Gobierno nacional, de la etapa 2 del tramo IV. En ese sentido, remarcó que el Plan Maestro del río Salado constituye una solución estructural para reducir los impactos de inundaciones y sequías, ampliar la frontera agropecuaria y mejorar la calidad de vida de más de 1,5 millones de bonaerenses.

En tanto, Rodríguez, destacó la importancia del plan para el sector productivo y para el desarrollo del interior bonaerense, y cuestionó la interrupción de las obras del tramo IV, a pesar de la existencia del Fondo Hídrico Nacional, financiado con un porcentaje del impuesto a los combustibles.

El tramo V es el segmento final del Plan Maestro Integral y se extiende, en total, a lo largo de 95,38 kilómetros, organizados en tres etapas, entre el Canal del Este de la laguna de Bragado y la descarga de la laguna El Carpincho, en Junín. El proyecto integral está a cargo de la Provincia de Buenos Aires y fue desarrollado en la actual gestión a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Dirección Provincial de Hidráulica.

Una vez finalizado el tramo V, el 45% del Plan Maestro habrá sido ejecutado durante la actual gestión provincial, con una recuperación estimada de 8 millones de hectáreas productivas. El plan completo abarca una cuenca de 170.000 kilómetros cuadrados -el 55% del territorio bonaerense-, alcanza a 59 municipios y beneficia a una población superior a 1,5 millones de habitantes.

El Plan Maestro Integral del río Salado se desarrolló desde 1997 como una política de Estado entre la Nación y la Provincia. Mientras los tramos I, II y III ya se encuentran finalizados, el tramo IV permanece incompleto en una de sus etapas, que fue neutralizada por falta de financiamiento nacional, pese a la disponibilidad de recursos específicos previstos por ley para obras de infraestructura hídrica.