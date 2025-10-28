Paritarias metalúrgicos: cuánto cobrarán en noviembre de 2025 tras el último acuerdo







Los metalúrgicos cobran en noviembre igual que en septiembre: sin acuerdo paritario, se mantienen las escalas vigentes sin cambios ni incrementos.

Los trabajadores de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) percibirán en noviembre los mismos salarios que en septiembre ya que no hay acuerdo paritario homologado. La revisión iniciada el 15 de septiembre de 2025 entre la UOMRA y las cámaras ADIMRA, AFARTE, CAIAMA, FEDEHOGAR y AFAC no avanzó, por lo que rigen las escalas del convenio de junio sin modificaciones.

Dicho convenio, estableció incrementos escalonados hasta agosto, gratificaciones no remunerativas y un piso salarial, pero sin avances en las negociaciones, las escalas se mantienen inalteradas en todo el sector, excepto en las ramas de Electrónica y Autopartes de Tierra del Fuego.

Otorgan bono de $ 2.000 a supervisores metalúrgicos La revisión salarial iniciada en septiembre no avanzó, por lo que rigen las escalas del convenio firmado en junio de 2025. Así quedaron los ingresos para noviembre Personal mensualizado Grupo "A" - Personal Administrativo:

Cat. Adm. de 1°: $730.894,14

Cat. Adm. de 2°: $811.153,99

Cat. Adm. de 3°: $936.597,43

Cat. Adm. de 4°: $1.022.910,04 Grupo "B" - Personal Técnico:

Cat. Técnico de 1°: $730.894,14

Cat. Técnico de 2°: $811.279,28

Cat. Técnico de 3°: $867.125,75

Cat. Técnico de 4°: $983.634,35

Cat. Técnico de 5°: $1.022.949,96

Cat. Técnico de 6°: $1.120.019,76 Grupo "C" - Personal Auxiliar:

Cat. Auxiliar de 1°: $703.105,73

Cat. Auxiliar de 2°: $765.192,55

Cat. Auxiliar de 3°: $870.797,58 Personal jornalizado Categorías Generales Ingresante: $3.783,71.

Operario Calificado: $4.098,70.

Medio Oficial: $4.417,41.

Operario Especializado: $4.725,62.

Operario Espdo. Múltiple: $4.995,94.

Oficial: $5.226,81.

Oficial Múltiple: $5.630,09.

Operadores CNC Oficial Superior: $5.630,09.

Oficial Múltiple Superior: $6.024,65. Metalúrgicos convocaron a una mesa de diálogo con trabajadores El ingreso mínimo global de referencia se mantiene en $909.114, funcionando como piso mensual sin integrar el salario básico. Salario mínimo de referencia Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR): $909.114,00. Este monto actúa como piso mensual excluyendo horas extras, sin integrar el salario básico ni afectar indemnizaciones. Las gratificaciones no remunerativas de $30.000 (abril) y $25.000 (mayo a agosto) ya fueron liquidadas y no se repiten.El acuerdo de junio fijó subas acumulativas del 3,3% en abril, 1,2% en mayo, 1,1% en junio, 1,0% en julio y 1,0% en agosto, con base de cálculo en $3.783,71 desde septiembre. La revisión pendiente busca compensar la inflación, pero mientras no haya homologación, noviembre replica exactamente los haberes de septiembre. Las partes mantienen el diálogo para preservar el poder adquisitivo, aunque por ahora no hay actualizaciones salariales.