La UCR bonaerense inicia el camino hacia una estrategia electoral y debate posibles alianzas

En medio de las crecientes versiones sobre posibles acuerdos con La Libertad Avanza , el flamante presidente del nuevo Comité de Contingencia de la UCR, Miguel Fernández , fue categórico: “Ningún dirigente radical habló con nadie de LLA. No hay diálogo con los libertarios. No nos llamó nadie. Nos sentimos manoseados porque la miramos de afuera” , aseguró en diálogo con Ámbito.

Fernández aclaró que el radicalismo mantiene conversaciones con referentes de distintos espacios, en función de la situación política de la provincia y del país. Subrayó que en la UCR son “respetuosos” y “no le niegan la mano a nadie”, pero diferenció: “Una cosa es dialogar y otra muy distinta es acordar”. Incluso, desmintió una supuesta reunión entre el titular del partido a nivel nacional, Maximiliano Abad, y el asesor presidencial Santiago Caputo: “Hablé con Maxi y me dijo que no se reunió con Caputo. A él no lo llamaron, a mí no me llamaron, a los demás dirigentes e intendentes tampoco”.