Libertarios activaron nueva avanzada en provincias y suman tensión con gobernadores norteños

El influencer Iñaki Gutiérrez, cercano al presidente Javier Milei, salió de gira electoral oficialista y puso en jaque la hipótesis de una alianza sin fricciones con los mandatarios peronistas que mantienen buen diálogo con la Casa Rosada.

En apenas una semana, el influencer Iñaki Gutiérrez -uno de los hombres más cercanos al presidente Javier Milei- recorrió tres provincias del norte con la misión de instalar candidaturas propias de La Libertad Avanza (LLA) y desplegar una avanzada política que desafía de manera abierta a gobernadores con los que la Casa Rosada mantiene, en apariencia, buena sintonía.

La gira incluyó paradas en Santiago del Estero , Tucumán y Salta, tres distritos gobernados por el peronismo en donde LLA decidió no solo no moderarse, sino poner en marcha una ofensiva territorial que incluye duras críticas a los mandatarios locales.

El recorrido de Gutiérrez no sería una iniciativa aislada. Según fuentes cercanas al entorno presidencial, el propio Javier Milei le habría pedido al influencer que recorra el país en busca de influencers libertarios "provincia por provincia", de cara a las elecciones del año que viene" .

En ese marco, el joven referente -que manejó las redes sociales de Milei durante la campaña presidencial y fue expulsado de la Casa Rosada tras tensiones con el equipo de Santiago Caputo- reapareció como una suerte de emisario territorial del Presidente , operando al margen de las estructuras partidarias tradicionales.

La gira comenzó en Santiago del Estero, en donde Gutiérrez participó del acto de presentación de los candidatos a intendentes de LLA para las principales ciudades de la provincia, para los comicios del próximo 2 de agosto.

Desde la sede partidaria de calle 24 de Septiembre, en la capital provincial, el influencer estuvo acompañado por el apoderado provincial Tomás Figueroa y respaldó una nómina de postulantes que incluyó a Beatriz Yunes (Capital), Miguel Torres (La Banda), Eugenia Coppede (Añatuya), María José Ceres (Termas de Río Hondo) y otros referentes en localidades del interior.

Durante el encuentro, Gutiérrez puso el acento en la necesidad de "fortalecer la representación legislativa del espacio en la provincia y romper con las estructuras políticas tradicionales", y llamó a conformar concejos deliberantes "más plurales y con diferentes pensamientos".

El mensaje, en una provincia gobernada históricamente por el peronismo santiagueño y en la actualidad por el Frente Cívico por Santiago, que conduce el senador nacional y exgobernador Gerardo Zamora, apuntó a instalar una alternativa de gestión municipal que se contraponga al zamorismo.

Tucumán: fuego cruzado contra Osvaldo Jaldo

La escala más ruidosa de la gira fue en Tucumán, en donde LLA movilizó a cerca de 1.200 militantes en la ciudad de Concepción, que conduce el radical Alejandro Molinuevo pero que abrazó las ideas libertarias, en un acto encabezado por Lisandro Catalán, referente provincial del espacio. Catalán no solo exhibió algo de músculo territorial sino que lanzó una andanada de críticas contra el gobernador Osvaldo Jaldo, a quien le espetó: "Escuché a Jaldo hablar de fórmulas y elecciones; yo le digo que se dedique a gestionar y a resolver los problemas de los tucumanos".

El discurso de Catalán incluyó cuestionamientos al gasto público y denunció un "cinismo enorme" por parte del vicegobernador Miguel Acevedo al no transparentar los ingresos de los legisladores. A su vez, dejó en claro que su proyecto busca sumar "tucumanos de bien, sin importar si vienen del radicalismo, el PRO o el peronismo", pero advirtió: "No se trata de sumar por sumar; este proyecto está por encima de cualquier interés individual de quienes antes fueron funcionales al oficialismo".

Gutiérrez estuvo en el escenario junto a Catalán, acompañado también por el intendente Molinuevo, los diputados nacionales Gerardo Huesen, Federico Pelli y Soledad Molinuevo (hermana del intendente) y la referente de CREO Paula Omodeo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/llatucoficial/status/2065159816717148575?s=20&partner=&hide_thread=false Gracias a todos los que dan la batalla cultural día a día en toda la provincia. En Tucumán la libertad avanza y es imparable. ¡Lo mejor está por venir! pic.twitter.com/sKJqL4HCzj — La Libertad Avanza Tucumán (@llatucoficial) June 11, 2026

Este martes, en el arranque de la semana y luego de un acto oficial, el gobernador Osvaldo Jaldo fue consultado por la prensa sobre las expresiones de Catalán durante el acto en el sur tucumano pero optó por no ir al choque. "Falta mucho para el 27, no quisiera responder. Estamos trabajando mucho en nuestro espacio, sabemos dónde vamos, lo que queremos y no descuidamos la cuestión institucional", remarcó. Sin embargo, cerró con un mensaje: "A la oposición le vamos a responder en el mes de mayo, cuando el pueblo de Tucumán, a través de las urnas, se pueda expresar".

Salta: la escuela libertaria

El cierre de la gira tuvo lugar en Salta, en donde Gutiérrez participó del cierre del primer ciclo de la Escuela de Formación Liberal 2026, un espacio de capacitación política que LLA montó en la provincia como plataforma de consolidación territorial. El acto se realizó en el Centro Argentino y contó con la presencia de referentes nacionales de distintas provincias .

Allí, la senadora nacional Emilia Orozco -quien encabeza la carta libertaria para disputar la gobernación salteña en 2027- moderó los paneles y compartió escenario con Gutiérrez y con la fotógrafa presidencial Macarena Rodríguez. También estuvieron presentes las diputadas nacionales Lilia Lemoine (Buenos Aires), Cecilia Ibáñez (Córdoba) y Mónica Becerra (San Luis), además del exdiputado nacional y empresario sojero Alfredo Olmedo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lilialemoine/status/2065624262950490391?s=20&partner=&hide_thread=false Muchas gracias @MariaEmiliaOro por hacerme parte. Gracias a los salteños que siguen eligiendo las ideas de la libertad y apoyando al Presidente Javier Milei! pic.twitter.com/AILF3ssyzc — Lilia Lemoine (@lilialemoine) June 13, 2026

Orozco, que pasó de concejal a diputada nacional y luego a senadora en menos de cuatro años, se perfila como la candidata a gobernadora que Javier Milei proyecta para desafiar a Gustavo Sáenz en 2027. En el acto, Olmedo -un histórico referente salteño que fue pionero en acercarse a Milei- afirmó que "en Salta no somos libres" y denunció que "hace 30 años estamos en emergencia" .

Lemoine, por su parte, cerró el evento junto a Orozco y ambas coincidieron en que "el futuro político las encontrará donde sean más necesarias a la gestión del presidente Milei y en la tarea de concretar la reelección en primera vuelta" .

La avanzada de Gutiérrez y de los dirigentes de LLA en el norte tiene una lectura que trasciende lo electoral. Tanto en Tucumán como en Salta, los candidatos libertarios mantienen críticas duras contra gobernadores con los que la Casa Rosada necesita construir consensos legislativos. Jaldo y Sáenz son dos de los mandatarios peronistas con mejor diálogo con el Gobierno, clave para obtener votos en el Congreso.

724247458_1312060387704060_5078037568818694569_n Iñaki Gutiérrez en Salta, junto a los referentes libertarios de esa provincia.

Sin embargo, la estrategia de Milei parece apostar a la competencia directa. La hipótesis de que el Presidente no alimentaría candidaturas competitivas en esas provincias porque depende de los votos de sus gobernadores en Diputados y en el Senado empieza a resquebrajarse. Catalán, en Tucumán, y Orozco, en Salta, no solo no moderan sus discursos sino que los radicalizaron, en un mensaje que parece autorizado desde lo más alto de Balcarce 50.

La gira de Iñaki Gutiérrez, en ese sentido, funciona como un termómetro. El propio Milei lo recibió días atrás en la Quinta de Olivos para desayunar en su cumpleaños número 25, una señal clara de que el influencer es un operador de confianza presidencial. Desde Casa Rosada, la orden pareciera ser clara y tendría como eje el mandato de competir en todas las provincias, incluso en aquellas donde el costo político podría ser alto.