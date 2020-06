La estampilla de la polémica: salvataje a pymes provoca rechazo de la oposición

Se trata de 40 locales para los que intendente generó, a través de decreto que en los próximos días pasará por el HCD local, un voucher de cambio con el fin de “compensar las tasas municipales por alimentos y artículos de limpieza”, dice, en diálogo con Ámbito, Cáffaro. Y agrega que “es una estampilla que llamamos huella solidaria que nos permite recuperar ingresos públicos que hoy son irrecuperables porque no se puede ir a la Justicia y accionar. Se trata de un convenio entre los comercios y la municipalidad que no se generó de manera compulsiva sino que lo hicimos luego de explicarle a los vecinos que siguieron trabajando que no podían mantener esta para con el distrito”.