En el día de la industria, el embajador Peter Lamelas respaldó el plan económico de Javier Milei

El embajador de EEUU destacó el rumbo económico del Gobierno. Además, aseguró que EEEUU busca "acompañar el nuevo rumbo con inversión, tecnología confiable y empleos de calidad".

En el Día de la Industria , el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas , respaldó el rumbo económico impulsado por el presidente Javier Milei y ratificó el acompañamiento de su país al proceso de transformación que atraviesa la Argentina.

A través de su cuenta de X, el diplomático destacó las medidas adoptadas por el Gobierno y consideró que implican un cambio de rumbo para la economía: “El Presidente Javier Milei está tomando decisiones valientes para abrir la economía, atraer inversiones y devolverle previsibilidad a la Argentina ”, afirmó Lamelas.

En ese sentido, destacó el compromiso de Estados Unidos de acompañar las transformaciones con inversiones y tecnología. “En el Día de la Industria, reafirmo el compromiso de los Estados Unidos de acompañar este nuevo rumbo con inversión, tecnología confiable y empleos de calidad”, sentenció.

El Presidente @JMilei está tomando decisiones valientes para abrir la economía, atraer inversiones y devolverle previsibilidad a la Argentina. En el Día de la Industria, reafirmo el compromiso de los Estados Unidos de acompañar este nuevo rumbo con inversión, tecnología… pic.twitter.com/eq8pgAlDU6

La publicación del embajador también incluyó una imagen con el mensaje: “Argentina tiene recursos extraordinarios, pero su mayor recurso siempre será su gente”.

Un día antes, Lamelas había planteado una definición similar sobre el rumbo económico argentino: “La macroeconomía se está ordenando bajo el liderazgo del presidente Milei. La disciplina fiscal está rompiendo décadas de inestabilidad. El próximo capítulo es la formación de capital: RIGI, reglas claras, y un socio que convierte esa estabilidad en inversión real. Estados Unidos quiere ser ese socio”.

El posicionamiento del diplomático se da en el marco del vínculo político entre Milei y Estados Unidos, particularmente de la sintonía que el mandatario argentino mantiene con el presidente Donald Trump y su intención de profundizar la relación bilateral.

Mientras tanto, unos 200 industriales se reunirán este miércoles en la planta del laboratorio Elea, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, para conmemorar el Día de la Industria.

La crítica de la UIA al Gobierno

Mientras la embajada expresaba un fuerte apoyo al programa económico libertario, el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti, trazó un diagnóstico completamente diferente al planteado por el embajador estadounidense y cuestionó las políticas económicas del Gobierno que, según destacó, tienen un fuerte impacto negativo en el ecosistema industrial argentino.

El dirigente consideró que la industria atraviesa un momento “difícil” y apuntó directamente contra Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, a quienes acusó de “no conocer el país”.

“Esta gente no conoce el país y no conoce lo que es la industria, no tiene idea. Estamos manejados por Rivadavia II. Estamos manejados por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno”, deslizó este miércoles, en referencia al titular del Palacio de Hacienda.

Sin mencionar directamente a Caputo, Moretti agregó: “Sí debe saber mucho de finanzas porque sus finanzas personales aumentaron en un año un 37% en dólares. Y a la Argentina en ese año la endeudó. ¿Por qué no usará lo mismo que usa para él para nuestro país?”.

En sus ddeclaraciones - hechas al periodista Ari Lijalad en El Destape - el industrial insistió en que la situación del sector manufacturero es crítica. “No hay políticas dedicadas a la industria, sino que se hacen políticas de desindustrialización. No puede haber industria si no tenés escuelas técnicas, universidades, Conicet, INTI, mercado interno… Cuando uno ve el futuro de la industria, la situación es muy precaria", consideró.

Moretti distinguió entre la situación de la industria manufacturera y otros sectores que, según señaló, están siendo impulsados por el Gobierno.

“Hay sectores en los que este Gobierno está apostando muy fuerte, el tema de la minería, energía y el petróleo. Esos sectores son los que en los distintos gráficos van levantando, pero la industria manufacturera en su conjunto está en una situación muy muy difícil”, reiteró.

En este contexto, adelantó que la UIA comenzó a mantener conversaciones con sectores de trabajadores para analizar alternativas. “El tema es muy difícil, hay que ir buscando ejemplos para mostrar lo que queremos decir. El Estado no sirve para nada si le preguntás a cualquier chico joven y es muy complicado explicarles para que interpreten la importancia de tener un Estado”, subrayó.

El dirigente también cuestionó el impacto de la discusión sobre el déficit fiscal y planteó la necesidad de recuperar el diálogo entre distintos sectores.

“Es algo que también pasa en el sector del trabajo; hay grandes reclamos para que sean diferentes las actitudes que toman los gremialistas. Pasa en el periodismo también... Está aletargado... La Argentina compró esto del déficit fiscal cero, no saben lo que es, pero están todos con eso”, cuestionó.