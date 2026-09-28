Energía, agroindustria y rutas: la agenda de los gobernadores en el Argentina Week de París

Javier Milei viajará junto a 13 jefes provinciales de la Patagonia, Cuyo, la Región Centro y el Norte Grande. Planean reuniones bilaterales con eje en distintas cuestiones productivas. Los principales ejes del viaje.

Javier Milei viajará a París para participar de la Argentina Week junto a una comitiva de 13 gobernadores , que desarrollarán una agenda propia con eje en captar inversiones para sus provincias. Energía , agroindustria y rutas son algunos de los temas centrales que los mandatarios pondrán sobre la mesa.

El grupo que acompañará al Presidente estará conformado por Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Raúl Jalil (Catamarca), Claudio Vidal (Santa Cruz), Jorge Macri (CABA), Marcelo Orrego (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza) e Ignacio Torres (Chubut).

El cordobés Martín Llaryora desistió del convite, aunque enviará una delegación mediterránea a cargo de su vice, Myrian Prunotto , y de Pablo De Chiara , presidente de la Agencia ProCórdoba. "Estamos muy agradecidos por la invitación y enviamos una delegación importante, pero Martín está abocado al trabajo territorial", indicaron desde el Panal a Ámbito .

Las jornadas se desarrollarán en la capital de Francia entre el miércoles y el viernes y tendrán por objetivo atraer inversiones al país, tal como lo intentó el Presidente el año pasado en Nueva York, durante la primera edición del certamen. Por fuera de la veta económica, el evento exhibirá una foto de amplitud de Milei con los jefes provinciales , en medio de la tensión por la reforma electoral y el Presupuesto 2027.

El rionegrino Alberto Weretilneck es uno de los que tiene agenda confirmada. Weretilneck participará el miércoles de la firma de un acuerdo en la Universidad de la Sorbona, con eje en la conectividad, específicamente en las rutas y el Tren del Alto Valle. Un día después, participará de la jornada central en la OCDE, donde disertará en el panel “El Gas Argentino en el Mercado Mundial”, junto con Marcos Bulgheroni , Egber Laege y su par neuquino, Rolando Figueroa .

Posteriormente, firmará convenios por 35 millones de euros con la Agencia Francesa de Desarrollo para transformar el sistema regional de residuos, cerrar basurales, generar nueva infraestructura e incorporar un componente de inclusión social para recuperadores. Por último, será speaker en el segmento de energía, minerales críticos y sector nuclear de la Agencia Internacional de Energía.

La agenda general del evento priorizará áreas clave como energía, minería, agroindustria, tecnología, salud y comercio internacional. Durante las jornadas se abordarán proyectos de gas, Vaca Muerta y producción de urea, además de paneles sobre litio, cobre y minerales críticos. Desde la Casa Rosada destacaron que, en esta ocasión, los jefes provinciales tendrán el protagonismo del evento.

Vaca Muerta será clave para la exposición de los patagónicos. Chevron USA. Foto: Chris Dirker

Por el sector energético viajarán Horacio Marín, presidente y CEO de YPF; Alejandro y Marcos Bulgheroni, al frente de Pan American Energy; y Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía. Los acompañarán Patrick Pouyanné, CEO de la francesa TotalEnergies; Claudio Descalzi, CEO de la italiana ENI; y Sultán Ahmed Al Jaber, CEO de ADNOC y ministro de Industria de Emiratos Árabes.

Este frente es de crucial importancia para los gobernadores patagónicos, como Weretilneck, Figueroa, el chubutense Ignacio Torres y el santacruceño Claudio Vidal, comandantes de distritos donde el petróleo y el gas ocupan un lugar clave en la matriz productiva.

De hecho, este lunes, el Gobierno de Santa Cruz y Alianza Petrolera Argentina S.A. anunciaron un esquema de inversión y desarrollo hidrocarburífero que contempla nuevas operaciones en los yacimientos La Mariposa y Sur Río Deseado Este.

El acuerdo comprende la puesta en marcha de trabajos de pulling en el yacimiento La Mariposa, previstos para principios de noviembre de 2026, y la incorporación de un equipo de perforación con tecnología multilateral en Sur Río Deseado Este, cuyo inicio está programado para mediados de 2027.

Asimismo, se formalizó la adjudicación del área de exploración y eventual explotación Sur Río Deseado Este a Alianza Petrolera Argentina S.A., mediante el Decreto N.º 969/26, en el marco del procedimiento de licitación pública nacional e internacional.

La agenda de la Región Centro

La Región Centro estará representada por Córdoba y Entre Ríos. Pablo De Chiara, presidente de ProCórdoba, dijo a Ámbito: "Estamos muy contentos de participar de Argentina Week. Todos los eventos que tengan que ver con promocionar la oferta exportable argentina y sobre todo aquellos que promuevan la oferta exportable de Córdoba, nosotros vamos a estar presentes".

Al respecto, comentó que el eje de sus gestiones será agroalimentos, "algo muy importante en el contexto del acuerdo Unión Europea-Mercosur". "Vamos a seguir trabajando con el mismo espíritu que lo hicimos siempre: abrirnos al mundo, encontrar compradores en otros lugares y que el fruto de nuestro trabajo pueda llegar a cada rincón del planeta", detalló.

Asimismo, confirmó que planifican reuniones bilaterales sobre medicamentos, investigación clínica y alimentos, entre otros temas. Aseguró, también, que propusieron sumar al viaje a distintos empresarios cordobeses aunque todavía no recibieron confirmación de Nación.

Martín Llaryora no viajará a París pero enviará una comitiva. Sí lo hará, en cambio, su par Rogelio Frigerio.

Rogelio Frigerio, en tanto, presentará el perfil agroindustrial de Entre Ríos y las oportunidades de agregado de valor en la producción de alimentos, con énfasis en el récord histórico de exportaciones en 2025, alcanzando los u$S2.115 millones. Además, hará foco en la posición logística estratégica de la provincia, sus puertos y su integración en la Hidrovía.

Para la administración de Rogelio Frigerio, el objetivo será posicionar a Entre Ríos ante inversores internacionales destacando su potencial agroindustrial, capacidad exportadora y ventajas logísticas.

En ese tren, Figerio analizará las oportunidades de inversión ante el Acuerdo Mercosur-Unión Europea y expondrá los avances del Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI).

Industria forestal y minería

Por su parte, el mandatario correntino, Juan Pablo Valdés, presentará el plan de desarrollo y oportunidades de inversión de la provincia el miércoles 30 a las 15 horas de París, en la Embajada Argentina. Su alocución estará apuntada a captar el interés de sectores vinculados a los sectores agro alimentario y foresto industrial.

Puntualmente, hará eje en el potencial maderero y de procesamiento industrial. En paralelo, Valdés tendrá reuniones organizadas por el Banco de Corrientes con con representantes de 13 firmas y bancos de inversión como UBS AM, BNP Paribas, Deka Investment, Janus Henderson, AXA IM, entre otros.

Además, protagonizará un encuentro con socios y especialistas en áreas de Banking & Finance, Projects & Infrastructure y arbitraje internacional para evaluar esquemas de financiamiento e infraestructura público-privada.

El correntino Juan Pablo Valdés participará del Argentina Week.

Similares cuestiones atarean a su vecino chaqueño Leandro Zdero. Antes del viaje, Zdero comentó: "Chaco tiene mucho para mostrar al mundo. Somos una provincia productiva, con recursos, talento y sectores que tienen capacidad para crecer y exportar cada vez más”.

En esa línea, el Gobernador remarcó: “Esta invitación es una oportunidad para seguir posicionando al Chaco, abrir puertas y generar vínculos que se traduzcan en más inversiones, más producción y más trabajo para los chaqueños”.

“Que Chaco esté entre las provincias que más crecieron en exportaciones demuestra que hay un enorme potencial que debemos seguir acompañando y potenciando”, sacó pecho el dirigente radical.

Los norteños dirán presente a través del jujeño Carlos Sadir, el catamarqueño Raúl Jalil y el salteño Gustavo Sáenz, con especial atención a la cuestión minera. El sector, como contó Ámbito, estará representado por Gary Nagle, CEO de la anglosuiza Glencore.

El desembarco francés también será una oportunidad para los cuyanos Alfredo Cornejo y Marcelo Orrego. El primero tiene interés en energía y minería. La semana pasada, Cornejo envió envió a la Legislatura un proyecto de nueva Ley de Hidrocarburos que apunta a reemplazar la normativa vigente desde 2006, con cambios en regalías, incentivos para campos maduros, un régimen específico para el desarrollo no convencional y mayores obligaciones ambientales para las operadoras.

La reforma incorpora un punto sensible para Mendoza: qué hacer cuando proyectos mineros e hidrocarburíferos se superponen en una misma zona. El principio general será procurar la coexistencia de ambas actividades mediante coordinación técnica, ambiental y operativa. Si esa compatibilización no fuera posible por razones de seguridad, ambiente o aprovechamiento de recursos, el Poder Ejecutivo deberá resolver la situación con intervención de las autoridades correspondientes y participación previa de los interesados.