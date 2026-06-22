Maximiliano Pullaro dijo que si Manuel Adorni fuese funcionario de Santa Fe "hace rato no estaría en el cargo"

Tras compartir el acto por el Día de la Bandera, el gobernador de Santa Fe se despegó del jefe de Gabinete. Reconoció que no se saludaron durante el evento y afirmó que la situación del ministro "le hace mal a la política".

Tras compartir el acto por el Día de la Bandera con Javier Milei , el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , arremetió contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y aseguró que si fuera funcionario de su provincia, "no estaría desde hace rato en su cargo".

Este sábado, Pullaro fue uno de los protagonistas de una foto por lo menos atípica. Hasta Rosario llegaron, además del Presidente, el propio Adorni junto con el grueso del gabinete, y la vicepresidente Victoria Villarruel , quien estuvo apartada de la crew nacional.

Apenas dos días después del evento, que se desarrolló en normalidad, el mandatario litoraleño cuestionó al ahora exvocero. “Si Manuel Adorni fuese funcionario de Santa Fe, ya no estaría más en su cargo. Al menos le hubiésemos exigido ir a la Justicia mucho más rápido y que explique todo”, evaluó el líder radical.

Al respecto, Pullaro comentó a Radio 2 que la situación del ministro coordinador “no es feliz para nadie” y consideró que “le hace mal a la República Argentina” y no solo al Gobierno nacional. También evaluó que el caso golpeó la imagen de la gestión de Milei, que “venía muy bien” después del cierre del año pasado.

En esa línea, se despegó de la administración libertaria, al considerar que sostener a Adorni en el cargo “golpea a todos los que hacemos política y que creemos que las cosas pueden cambiar”. “A veces la gente piensa que somos todos iguales”, reflexionó durante la entrevista.

Acto seguido, el exministro de Seguridad santafesino sostuvo que "no robar es fácil", aunque remarcó que "el problema es ser eficiente y ser austero en la gestión”. Asimismo, aclaró que el sábado no saludó a Adorni, aunque explicó que no fue por nada en particular. "No se dio", reveló.

Pullaro Milei Javkin Maximiliano Pullaro, Javier Milei y Pablo Javkin, intendente de Rosario, durante el acto por el Día de la Bandera.

Con motivo del 20 de Junio, Javier Milei buscó armar una foto de respaldo político a un jefe de Gabinete contra las cuerdas. De hecho, el viernes pasado, en la antesala de la ceremonia rosarina, ambos se reunieron por casi seis horas en la Quinta de Olivos.

Fruto de ese encuentro surgió el reemplazo de Adorni en la vocería presidencial, cargo que mantenía casi de manera testimonial, ya que sus conferencias de prensa se volvieron contadas con los dedos desde que estallaron las distintas investigaciones que lo involucran.

Su lugar como nexo de la Casa Rosada con la prensa lo ocupará el diputado nacional Adrián Ravier, quien suena como candidato a gobernador de La Pampa en 2027.

El sábado, Maximiliano Pullaro marcó contrastes con la gestión de Milei, en especial respecto a la obra pública. Sobre este punto, señaló que la Provincia mantiene actualmente 1.840 obras en ejecución y aseguró que en los últimos dos años se realizó una inversión equivalente a la ejecutada durante los ocho años anteriores.

“En Santa Fe las obras se hacen bajando costos, con transparencia y sin corrupción”, destacó al repasar proyectos que se desarrollan en distintas regiones del territorio provincial.

Sobre el final de su mensaje, el mandatario llamó a construir consensos entre quienes tienen responsabilidades de gobierno y reivindicó el aporte de Santa Fe al desarrollo nacional.

“Santa Fe produce y exporta; es campo, industria y comercio. Hace un aporte enorme a los recursos del Estado nacional. Necesitamos que, en este país federal, esos recursos vuelvan en infraestructura productiva para encender el motor del interior y ayudar a que la Argentina arranque definitivamente”, concluyó.