Mendoza: aumenta el boleto de los colectivos de media y larga distancia

Mendoza: cómo quedan los boletos de colectivo de media y larga distancia

Mendoza-San Martín: de $1.800 a $2.150

Mendoza- Lavalle: de $1.550 a $1.850

Mendoza- Rivadavia: de $2.450 a $2.900

Mendoza- La Paz: de $5.100 a $6.050

Mendoza- Potrerillos: de $2.450 a $2.900

Mendoza- Las Cuevas: de $7.500 a $8.850

Mendoza- San Rafael: de $8.500 a $10.700

Mendoza- Malargüe: de $15.850 a $18.750

El boleto de colectivo de media y larga distancia ya había sufrido ajustes en el correr del 2024. El 1 de febrero pasado atravesó una suba del 25%. Posteriormente, el 1 de mayo, tuvo un incremento promedio del 175%.

Alfredo Cornejo dio precisiones sobre la suba del boleto de colectivo

La semana pasada, el gobernador Alfredo Cornejo brindó detalles sobre el aumento del boleto urbano, que pasará de costar $550 a $650 a partir del 18 del corriente.

Al respecto, el mandatario mendocino destacó que, pese al aumento, el pasaje seguirá estando por debajo del precio de otras ciudades de importancia como Córdoba y Rosario.

"Esas son las ciudades con las que debemos compararnos y estamos muy por debajo. Allí ya está en 800 y 900 pesos por el mismo tramo", esgrimió Cornejo.

De cara al futuro, indicó que "ojalá la economía se estabilice y el precio del combustible no se mueva y el dólar no se mueva y los insumos del transporte no se muevan y entonces no será necesario aumentarlo".

"Ahí se irá recuperando el salario y más gente podrá pagar el boleto y así", comentó el dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR).

Por otra parte, el gobernador de Mendoza recordó que en la última audiencia pública el costo real del boleto es de $1.750 y que la provincia financia esa diferencia.

Las constantes subas en los boletos de colectivo por fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) están ligadas, en parte, a la disolución del Fondo Compensador del Interior -encargado de redistribuir los subsidios al transporte de pasajeros- por parte del gobierno de Javier Milei.

Ese ítem es una de las tantas causas de las tensiones entre las provincias y la Casa Rosada. En la pulseada no solo tallan los gobernadores, sino también los intendentes nucleados en la Red Federal de Intendentes, quienes ya presentaron un proyecto de ley propio para redistribuir el impuesto a los combustibles y financiar el boleto de colectivo.

Pese a los reiterados reclamos tanto de gobernadores como de alcaldes, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, descartó que restaurar el Fondo Compensador del Interior.