Misiones: denuncian que militantes libertarios realizan auditorías a personas con discapacidad

Es en el marco del proceso de reorganización de ANDIS. Fuentes advirtieron que el proceso no lo llevan adelante médicos sino seguidores del Gobierno sin conocimiento en el área.

En medio del escándalo de corrupción que sacude al Gobierno, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) protagonizó este jueves un nuevo escándalo en Misiones. Personas con discapacidad y familiares suyos denuncian que fueron citados a una auditoría en un restaurante abandonado y que los auditores no tienen conocimientos en la materia.

Los acontecimientos tuvieron lugar en la localidad misionera de San Ignacio. Allí fueron citadas 140 personas para ser auditadas, como parte de los "controles" que las autoridades vienen realizando para definir quiénes sostendrán los subsidios.

Los denunciantes afirmaron que las personas encargadas de hacer la auditorías no son médicos con título habilitante sino que son militantes libertarios sin experiencia ni conocimiento en materia de discapacidad.

Paralelamente, reportaron que las personas encargadas de la auditoría no son oriundas de Misiones sino que provienen de Buenos Aires y que llegaron "con las planillas firmadas por los médicos". "Ninguno de ellos firma nada, son jóvenes militantes que no ejercen la medicina", advirtieron fuentes en el lugar.

No es la primera vez que ocurre un hecho similar. En distintos puntos del país advirtieron que la ANDIS dio de baja subsidios a personas con discapacidad sin previo aviso y denunciaron las malas condiciones en las diversas auditorías dispuestas por la Agencia.

auditorías Misiones Polémica auditoría de Misiones en ANDIS.

Intervención de la ANDIS

Tras la salida de Diego Spagnuolo, echado por las filtraciones que desnudaron una trama de supuesta corrupción que salpica los hermanos Milei, el Gobierno dispuso la intervención del organismo por un plazo de 180 días, prorrogables, y designó como interventor al doctor Alejandro Alberto Vilches, un médico especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada, y hasta hoy Secretario de Gestión Sanitaria.

De acuerdo al Decreto 601/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el interventor asumirá las facultades de gobierno y administración que el Decreto 698/2017 y sus modificatorios le asignan al Director Ejecutivo de la agencia, organismo descentralizado que funciona bajo la órbita del Ministerio de Salud.

El texto firmado por el presidente Javier Milei señala que la medida busca garantizar mecanismos “ágiles y transparentes” en la gestión de las prestaciones a cargo de la ANDIS, con especial foco en su sistema de compras y contrataciones. Además, ordena que el interventor elabore un informe detallando la situación relevada, el estado general del organismo y las recomendaciones a seguir.

En el marco de la intervención, se dispuso también limitar la designación de Romina Gisele Núñez en el cargo de Subdirectora Ejecutiva. La decisión se suma a lo dispuesto previamente en el Decreto 599/2025, que había limitado la designación del entonces director Diego Orlando Spagnuolo, y se enmarca en la reorganización del organismo.

El decreto aclara que, en caso de detectarse anomalías o incumplimientos, el interventor deberá informar con precisión su significatividad económica y el impacto sobre la gestión, aportando la totalidad de la documentación respectiva.

A la par, se conocieron nuevos audios sobre el hecho. En el inicio de la nueva tanda de audios, el extitular de la agencia hizo referencia a las droguerías que proveían de medicamentos a ANDIS: “Están todas las empresas calientes. Es cuestión de que vayan a preguntar para que los tipos empiecen a hablar”.

“A ver, nosotros ya tenemos todos repartido. Vos sabés que vendés 10. Yo sé que vendo 15 y este vende 40 y este vende 30. Esa era la repartija que había. Este vendía 30, la Suizo. ¿Hoy qué pasa? La Suizo vende 60 y ustedes venden 10, 10 y 20. Y venden poronga. Lo bueno lo vendo yo y vendo la mayor cantidad y cobro siempre primero, y todo. Esta que tenía el 40 por ciento, hoy tiene el 20 y lo mean obviamente está recaliente", detalló el exfuncionario.

En este sentido, en los audios atribuidos a Spagnuolo, el exfuncionario apuntó directamente contra "Lule": "Esta tiene más guita que esta. Son desprolijos. Todo eso es Lule. Todo eso es Lule".

“Además, vos lo ves, negro desagradable. ¿Vos viste lo feo que es? Este está dejando los dedos pegados. Hace seis meses que recién llegamos y estás haciendo este zafarrancho". Las críticas no se quedan ahí, sino que apuntan - una vez más - contra la secretaria general de la Presidencia: “Karina es una mina que hacía tortas, tiraba las cartas y hoy maneja todo esto, ¿cómo hacés?”.

Por otro lado, el ahora exfuncionario también reclamó por los sueldos que cobran desde la llegada de Javier Milei a la presidencia: “Yo estoy cobrando... En enero cobré 3 palos. Ahora estoy cobrando 2 palos 800 porque me subieron un límite a los aportes. Ahora sigo cobrando eso y viene ganancias. Y la conchuda de Karina congeló los salarios de los funcionarios. Y vos decís, che loco, a los funcionarios no les cierra el blanco”.