Provincias Unidas gana músculo y se mete de lleno en las elecciones en Corrientes

Maximiliano Pullaro y Juan Schiaretti participarán en el cierre de campaña de los hermanos Valdés. La provincia elegirá gobernador este domingo, en una pulseada con final abierto. Podría haber balotaje.

Las elecciones en Corrientes para elegir nuevo gobernador ac apararán la atención de la política, en medio de la pulseada entre las provincias y la Casa Rosada por la distribución de fondos. Diversos referentes nacionales desembarcaron en territorio litoraleño para apuntalar a sus representantes y compartir una última foto antes de la puja de este domingo, donde cuatro fuerzas animan la pulseada central.

Así como Karina Milei y Martín Menem se mostrarán con el candidato libertario Lisandro Almirón , el mandatario de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , y el cordobés Juan Schiaretti harán lo propio con Gustavo Valdés y su hermano Juan Pablo Valdés , intendente de Ituzaingó y postulante por el sello del oficialismo local, Vamos Corrientes .

Tanto Pullaro como Schiaretti forman parte de Provincias Unidas, el frente que integran junto con Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Chubut) y que hará su bautismo de fuego en los comicios nacionales del 26 de octubre. Valdés, en tanto, esperaba a resolver la compulsa en su pago chico para incorporarse de manera oficial a la flamante alianza que busca abrir una tercera vía entre la polarización Milei - Peronismo.

Así las cosas, e l jefe provincial santafesino aterrizó cerca del mediodía de este jueves en Corrientes con la excusa de avanzar del convenio bilateral para crear un enlace fluvial entre Bella Vista y Villa Ocampo. No obstante, más allá del trámite, se quedará para participar del cierre de campaña de su correligionario, que deberá dejar el mando por no contar con reelección, ya que actualmente cursa su segundo mandato. De todas maneras, es candidato a senador provincial.

También arribó a tierras litoraleñas Juan Schiaretti , arquitecto de Provincias Unidas y primer candidato a diputado nacional por ese espacio en Córdoba, una jugada para neutralizar el poder de fuego de La Libertad Avanza (LLA) y sumar volumen tras la fuga de Natalia de la Sota, que amenaza con atomizar a su electorado.

Los tres compartieron una reunión en la Casa de Gobierno, en la que también formó parte el senador nacional Carlos "Camau" Espínola, del peronismo díscolo, flamante aliado de la UCR.

Todos ellos se sumarán al acto que los hermanos Valdés encabezarán en el club San Martín, de la capital provincial, a partir de las 20. Será el último antes de que rija la veda electoral, que se extenderá desde este viernes hasta el domingo.

Gustavo Valdés Maximiliano Pullaro Gustavo Valdés y Maximiliano Pullaro.

En las filas radicales y de sus aliados, se entusiasman con ganar en primera vuelta y evitarse un incómodo balotaje, donde el voto se polarizará. Para eso, el ganador debe sumar el 45% o más de los votos o pasar el 40% con una diferencia de, mínimo, 10% sobre su perseguidor. Durante las últimas semanas, el oficialismo de Corrientes hizo un fuerte despliegue de obra pública.

En las filas radicales y de sus aliados, se entusiasman con ganar en primera vuelta y evitarse un incómodo balotaje, donde el voto se polarizará. Para eso, el ganador debe sumar el 45% o más de los votos o pasar el 40% con una diferencia de, mínimo, 10% sobre su perseguidor. Durante las últimas semanas, el oficialismo de Corrientes hizo un fuerte despliegue de obra pública.

El Instituto Clínico Polivalente de IOSCOR, el Parque Tecnológico de Corrientes, en el predio de la Universidad Nacional del Nordeste y la restauración del Teatro Cervantes, en Curuzú Cuatiá, y la pavimentación de 6 kilómetros de la Ruta Provincial Nº77 y obras en la RP N°99 son algunos de los proyectos que el gobierno local exhibió.

Embed - Juan Pablo Valdés on Instagram: "El bienestar de los correntinos no espera. Nuestro compromiso siempre será con la salud publica y de calidad. Eso se demuestra con la ampliación del área crítica del Hospital J.R. Vidal, un espacio preparado para brindar atención de excelencia. " View this post on Instagram A post shared by Juan Pablo Valdés (@juanpablovaldesok)

Valdés, en tanto, es número puesto para sumarse a Provincias Unidas una vez finalizadas las elecciones. El frente planea realizar una reunión en San Salvador de Jujuy con todos los gobernadores que le integran, aunque todavía no hay fecha para el cónclave. En el entretanto, cada uno de los mandatarios atienden los quehaceres vernáculos de cara a los comicios del 26 de octubre.

Más allá de los cinco jefes provinciales que lo conforman, el bloque también estará presente en distritos donde se presentará como opositor. Por ejemplo, en Mendoza tendrá como punta de lanza al PRO, que enfrentará a la alianza en el gobernador Alfredo Cornejo y La Libertad Avanza. En Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur buscará la reelección del senador radical Pablo Blanco, mientras que en La Rioja desafiará al peronista Ricardo Quintela.

Por su parte, el peronista Martín Ascúa pone la mira en entrar al balotaje. El cierre de campaña de su frente, Limpiar Corrientes, será este jueves en la capital provincial. Constará de una caravana, que partirá desde Santa Catalina hasta San Pantaleón, en el barrio de Laguna Seca. Cerca de las 18 habrá una fiestas con los vecinos, donde además de Ascúa también estará Germán Braillard Poccard, postulante a la intendencia de Corrientes, actualmente gobernada por el radical Eduardo Tassano.