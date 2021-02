Arabela Carreras: "No le veo ningún sentido a las PASO y unificarlas es sumar confusión"

Arabela Carreras: El frente que más nos preocupa es la vera oeste del cerro Piltriquiltrón, por la cercanía con las viviendas. Ahí está el mayor esfuerzo de contención. Hay una gran coordinación entre Nación, provincia y municipio.

P.: ¿Comparte el malestar del senador Alberto Weretilneck con la gestión del Ministerio de Ambiente de la Nación derivado de un reclamo del intendente del Bolsón, Bruno Pogliano?

A.C.: En momentos de alta tensión se producen intercambios de opiniones que a veces son un poco fuertes. Estoy muy concentrada en la efectividad de las acciones, no me distraigo con esta discusión, que seguramente tiene sus razones. Entiendo al intendente (Pogliano) porque es el primero en percibir el malestar de la población, porque nunca se dio en la historia de El Bolsón un incendio de estas características.

P.: Más allá de los factores climáticos ¿qué se necesita hoy para apagar este incendio?

A.C.: Un incendio de estas características no se apaga, no tenemos la capacidad humana para mojar todas esas hectáreas. Se contiene y se lo controla. Esto va a tener un proceso de vigilancia que va a llevar mucho tiempo. Es importante destacar el enorme esfuerzo de los brigadistas que llegan de todo el país. Es muy loable! Nosotros brindamos comida especialmente indicada por nutricionistas, cada vez que bajan del cerro. Llegan agotados. También los espera un equipo de emergentología para enfriarles los pies, atenderles las llagas, los golpes y hasta se les ofrecen hacen masajes descontracturantes.

P.: ¿Está identificado el origen del incendio?

A.C.: Sí, hay seis personas que están en proceso de ser imputadas por el delito que principio tiene dos escenarios, doloso o culposo, que la Fiscalía aún no definió. No habría habido intencionalidad, pero sí un gran descuido, y como el daño es tan grande nosotros estamos pidiendo mucha dureza. Pese a lo que ocurre, seguimos viendo que hay gente, turistas y locales, que sigue prendiendo fueguitos en el bosque, fueguito junto al lago para hacer un asado. No hay comprensión del daño que se ocasiona.

P.: La llevo al plano político. Usted integra el grupo de gobernadores que reclamó en su momento la suspensión de las PASO. ¿Sigue pensando que es necesario dar ese paso?

A.C.: Por la situación epidemiológica en la que estaremos en agosto, que por ser un virus estacional debemos mirarnos en el espejo de lo que pasa en Europa, y estando en plena campaña de vacunación, nos preocupa muchísimo pensar en las escuelas llenas de gente, apurada por votar y no cumpliendo con distanciamiento social, Además, en Río Negro las PASO nunca dieron resultado, porque todos los partidos llegamos con un solo candidato al momento de las Primarias.

P.: ¿Y unificarlas con las generales?

A.C.: No le veo ningún sentido. Hay que anular las PASO. Los partidos eligen sus candidatos por métodos democráticos que ya están previstos en la ley electoral y llegan a la elección simple y llana con un candidato. Unificar con las generales es seguir sumándole confusión a la gente, que ya de por sí no entiende demasiado las PASO. Si además, el día de la elección le mezclamos las PASO con otra cosa, me parece que estaríamos arriesgando la claridad de lo que se está votando. Se pone en riesgo la verdadera información que debe tener el ciudadano.

P.: ¿Es su posición o la del partido?

A.C.: En JSRN hay una enorme coincidencia interna respecto de este tema. Mi posición es consensuada con el partido. No estamos pensando que sea una herramienta útil. Estamos pensando en simplificar. Tenemos un año electoral que tiene otras complejidades en Río Negro, porque se eligen concejales en once municipios y ahí ya tendremos que agregar una fecha.

P.: Ya que hablamos de partido ¿cómo se explica que JSRN en la provincia se desmarca -y hasta es oposición del Frente de Todos- mientras que en el Congreso Nacional actúa como aliado del oficialismo?

A.C: Somos defensores de los intereses de los rionerginos. Y si hay coincidencia con el Gobierno nacional es porque tenemos objetivos comunes que vamos logrando en el territorio rionegrino. Tenemos fuerte receptividad a nuestros planteos. Hay coincidencia en la gestión. No hay que olvidarse que parte de lo que hoy es el Frente de Todos antes estaba aliado a nuestro espacio político, que sufrió una escisión a partir de la muerte del exgobernador Carlos Soria. Hay muchos referentes nacionales, tanto en el oficialismo como en la oposición, con los que dialogamos. Nosotros defendemos a los rionegrinos. No tenemos una confrontación de grieta, sino que estamos por fuera. Muchas veces se esperan reacciones desmedidas, a las que nos tiene acostumbrados la grieta, y nosotros no buscamos eso. Somos gente de gestión y buscamos objetivos de gestión.

P.: ¿En qué estado está el conflicto por usurpaciones de tierra por parte de grupos que se identifican con mapuches?

A.C.: Ha sido muy útil la creación de la mesa de trabajo con Nación. Correr ciertas figuras que estaban dando apoyo a estas personas que están en una situación irregular fue muy positivo. También es fundamental la presencia de la Gendarmería garantizando que no haya cortes de ruta en forma permanente. El diálogo con las ministras Sabina Frederic y Marcela Losardo es fructífero.

P.: ¿Cómo viene la campaña de vacunación contra el covid-19?

A.C.: Estamos recibiendo la proporción que nos corresponde. Priorizamos con criterio riguroso al personal de salud. Entendemos que si, como está previsto, llega una segunda ola tenemos que tener protegido al personal de salud.

P.: ¿Y la vuelta a clases? ¿Está garantizada?

A.C.: Ya avanzamos con los gremios de apoyo y con los docentes. Salvo las dudas de pequeños sectores, hay consenso generalizado para volver a clases. Se aprobaron los protocolos y se está trabajando en adaptarlos a las condiciones de cada establecimiento. El espíritu es volver con esquema mixto.

P.: ¿En este contexto de crisis hay espacio para pensar en su reelección?

A.C.: El año que pasó y así como comenzó el 2021 tienen una demanda desde la gestión tan intensa y una preocupación de la gente tan apegada al día a día, que hacen que sea muy difícil estar hablando de proyecciones o especulaciones en ese sentido. No está en el ánimo de la gente ni en el nuestro.

P.: Por último ¿cómo viene la recuperación de la economía local?

A.C.: Ha sido clave la reapertura del turismo este verano. Nos permitió rehabilitar el 30% de la economía. Localidades como Bariloche, Dina Huapi y El Bolsón, esta última incluso pese a los incendios, tiene cerca del 100% de ocupación.