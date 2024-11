Presupuesto 2025: gobernadores apuestan a la convocatoria a sesiones extraordinarias y ganan tiempo para negociar

Por más que en las filas libertarias relativicen la necesidad de contar con su propia hoja de ruta, Milei y su crew no ignoran la importancia de tener reglas del juego claras, tanto para los mercados como para los organismos internacionales, con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a la cabeza. A la vez, padecer un revés en el parlamento en un tema sensible, donde la mayoría de la dirigencia política se muestra dispuesta a colaborar, no sería una buena señal hacia el exterior.